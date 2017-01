Im Beziehungsstress Warum brodelt es zwischen den sächsischen Regierungsparteien? Hier reden die Fraktionschefs von SPD und CDU.

Die Fraktionsvorsitzenden Frank Kupfer (CDU/r) und Dirk Panter (SPD) im April 2015 auf der Landespressekonferenz. © dpa

Es ist wie ein Ehevertrag. Als die Parteispitzen von CDU und SPD nach der sächsischen Landtagswahl 2014 ihre Unterschriften unter einen gemeinsamen Koalitionsvertrag setzten, hatten beiden Seiten die Zukunft des Landes exakt verplant. Auf 110 Seiten ist seitdem festgeschrieben, was man als Koalitionspartner in den nächsten Jahren umsetzen will. Das reicht von vermeintlich kleinen Dingen wie die Übersetzung von öffentlichen Ansprachen des Ministerpräsidenten in die deutsche Gebärdensprache bis zu massiven Stellenaufstockungen bei Polizisten und Lehrern.

In dem Papier ist alles aufgenommen, was beide Partner wollen oder zumindest für tolerabel halten. Heikel daran ist also genau das, was nicht im Koalitionsvertrag auftaucht – die unerwarteten Probleme, die jede Ehe früher oder später erstmals auf die Probe stellen. Für Sachsens aktuelle schwarz-rote Koalition – inzwischen bereits die Zweitauflage nach einer ersten gemeinsamen Regierungszeit von 2004 bis 2009 – begannen die Turbulenzen im vergangenen Jahr. Inhaltlich lag man plötzlich zur Höhe der notwendigen Investitionen in den Bildungsbereich über Kreuz – die öffentlichen Aussagen widersprachen sich deutlich. Aber auch hinter den Kulissen begann es zu brodeln, nachdem die tägliche Zusammenarbeit der jeweils von CDU- oder SPD-Ministern geführten Ministerien längst für genügend Reibungspunkte gesorgt hatte. Dazu wuchs der Druck von außen. Sachsen stand jetzt als Land am Pranger – Heidenau, die Einheitsfeier und ein toter Terrorist beherrschten die Schlagzeilen. Da krachte es dann im Regierungslager das erste Mal in aller Öffentlichkeit heftig. Den Anlass gab SPD-Landeschef und Wirtschaftsminister Martin Dulig, welcher der eigenen sächsischen Polizei eine gewisse Nähe zu Pegida unterstellte. Kein bloßer Faupax, sondern eine gezielte Kritik vor allem an dem von der CDU gestellten Innenminister. Mit aller Wucht glattgestrichen wurde der Streit schließlich auf dem Dresdner Flughafen. Dort, so erklärte CDU-Ministerpräsident Stanislaw Tillich, habe er sich mit Dulig zwischen zwei Dienstterminen getroffen, um mal ein klärendes Gespräch zu führen. „Er weiß jetzt, was er getan hat“, kanzelte er seinen Stellvertreter und damit den SPD-Koalitionspartner später auf einer Pressekonferenz ab.

Tatsächlich zog im Regierungsviertel zunächst Ruhe ein. Auf der Tagesordnung stand nun der Doppelhaushalt für 2017 und 2018 – ein Rekordetat, der Raum für jeden Koalitionspartner bot und reihenweise Positivmeldungen auslöste. Alle zeigten sich zufrieden. Erfolg macht eben oft einig. Doch diese Einigkeit währte nicht lange. Mit Blick auf das nunmehr angebrochene dritte gemeinsame Regierungsjahr brach der Zwist schon vor Wochen erneut aus. Zunächst wegen des dringend benötigten, nun aber auf unbestimmte Zeit aufgeschobenen neuen Schulgesetzes. Aus Sicht der CDU blockiert hier die SPD. Dort sieht man es anders: Qualität gehe vor Schnelligkeit.

Zwischen Weihnachten und Silvester legte dann ein spürbar genervter CDU-Fraktionschef kräftig nach. Frank Kupfer ging die SPD-Minister in der Regierung namentlich und offen an. Motto: Die sollten endlich mal handeln und zuvor auch wissen, was sie eigentlich wollen. Rums! Die aktuelle Unruhe bei den Christdemokraten kommt nicht von ungefähr. Bald will man den Entwurf für ein verschärftes Polizeigesetz vorlegen, um in Terrorzeiten durch mehr Überwachung für mehr Sicherheit zu sorgen. Ein Vorhaben, bei dem man mit massiven Einwänden durch den Koalitionspartner rechnet. Nach der jüngsten Attacke schweigt dieser aber erst einmal beredt – beide Seiten belauern sich. Für die SZ ist dies Anlass genug, den Fraktionschefs ein paar einfache Fragen zum aktuellen Zustand der Sachsen-Koalition zu stellen. (SZ)

