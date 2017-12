„Ich will etwas zurückgeben“ Neuer sächsischer Finanzminister wird Matthias Haß. Damit kehrt er dorthin zurück, wo seine steile Karriere einst begann.

Gilt in Berlin als ausgezeichneter Finanzexperte: Ab sofort hat Matthias Haß Einnahmen und Ausgaben des Freistaats fest im Blick. © Robert Michael

Sein Vorgänger galt als „Bremser“, als Verhinderer und Blockierer vieler dringender Investitionen, aber auch als eiserner Sparer. Georg Unland hatte sich am vergangenen Donnerstag selbst aus dem Kabinett zurückgezogen, bevor er an diesem Montag seinen Schreibtisch im Finanzministerium hätte räumen müssen – für einen Nachfolger, der es nun leichter haben soll mit dem Geldausgeben.

Ein „harter Hund“ sei sein künftiger Finanzminister, damit hatte Ministerpräsident Michael Kretschmer schon vor Tagen in kleiner Runde deutlich gemacht, wen er da für einen der wichtigsten Kabinettsposten an Land gezogen hat. Matthias Haß wird neuer Ressortchef des „Ermöglichungsministeriums“, so stellte Regierungschef Michael Kretschmer seinen neuen Finanzminister am Montagmittag kurzerhand vor. Haß ist promovierter Jurist, geboren in Stade, 50 Jahre alt. Aber keineswegs ein völlig neues Gesicht in Sachsens Regierungsapparat. Vor rund 20 Jahren hatte Haß als Referent seine Karriere in der Haushaltsabteilung des sächsischen Finanzministeriums begonnen. Zwei Jahre leitete Haß das Staatssekretärs-Büro des damaligen Amtsinhabers Wolfgang Voss (CDU), wechselte dann als Büroleiter zum damaligen Finanz- und späteren Justizminister Thomas de Maiziere. Der nahm ihn dann quasi bei seinem Wechsel ins Bundeskanzleramt mit. Haß wurde dort verantwortlich für alle Angelegenheiten der „Neuen Länder“, leitete ab 2010 im Bundesfinanzministerium die Unterabteilung Grundsatzfragen der Finanzpolitik. Noch unter Wolfgang Schäuble (CDU) stieg Haß 2014 auf zum Abteilungsleiter „Föderale Finanzbeziehungen“ – kurzum: Er war einer der zentralen Verhandler, als es darum ging, das neue Paket für den Länderfinanzausgleich zu schnüren.

Sachsens neuer „harter Hund“ gab sich am ersten Arbeitstag aber zunächst mal eher freundlich-offenherzig. „Politik ist ein Mannschaftsspiel. Und Finanzpolitik ist ein zentraler Teil dieser Mannschaft“, interpretiert Haß den neuen Titel „Ermöglichungsministerium“. Er findet eine bestens gefüllte Landeskasse vor. „Die solide Finanzpolitik ist ein Markenkern der sächsischen Politik. Und wir werden auf jeden Fall diesen Kurs fortsetzen. Das ist selbstverständlich“, sagt Haß. Doch man werde demnächst in einigen Politikfeldern nachsteuern, verspricht er auch. „Bei Lehrern, Sicherheit, Kommunales und auch beim Thema Digitalisierung wollen wir vorankommen“, verwies Haß auf das bereits von Kretschmer angekündigte 100-Tage-Programm, das im Januar vorgestellt werden soll. „Dort wird die Finanzpolitik ihre Beiträge leisten, damit wir hier einen überzeugenden Aufschlag leisten“, sagt Haß.

Links zum Thema Kretschmers neues Kabinett: Haubitz geht

Ob er lange gezögert habe, das Ministeramt zu übernehmen, wird er noch gefragt. Natürlich habe er sich erst mit seiner Frau besprochen, dann aber zügig zugesagt. „Ich habe meine Karriere hier begonnen und jetzt möchte ich diesem Land etwas zurückgeben.“

Der Neue muss sich zwar erst wieder im alten Ministerium einarbeiten. Doch erleichtern dürfte ihm dies ein weiterer Rückkehrer: Dirk Diedrichs, wegen seiner akribischen Zahlen-Kenntnisse auch liebevoll „Graf Zahl“ genannt, wird neuer Amtschef im Finanzministerium. Der 54-Jährige war dort bereits Abteilungsleiter, von 2011 bis 2014 dann als Finanzstaatssekretär in Thüringen. Nun ist er wieder „zu Hause“.

zur Startseite