„Ich werde Bautzen verlassen“

Ende des Jahres ist Schluss: Peter Rausch schließt das Spreehotel. Seit 2014 war das Haus Asylheime, seit Juli betreuten die Mitarbeiter anerkannte Flüchtlinge ohne Wohnung. Finanziert wird das Projekt von Freistaat und Landkreis, der Finanzausschuss der Stadt Bautzen lehnte einen Zuschuss hingegen ab. © Uwe Soeder

Seit Mitte Juli ist das Bautzener Spreehotel kein Asylheim mehr. Stattdessen kümmern sich Inhaber Peter Rausch und seine Mitarbeiter um anerkannte Flüchtlinge, die bisher noch keine Wohnung gefunden haben. Finanziert wird das Projekt von Landkreis und Freistaat. Auch die Stadt Bautzen sollte sich daran beteiligen. Doch der Finanzausschuss des Stadtrats lehnte den Zuschuss von 25 000 Euro in dieser Woche ab. CDU und Bürger Bündnis kritisierten die Vorlage als undurchsichtig, zudem sehen sie den Landkreis in der Pflicht.

Inhaber Peter Rausch zieht deshalb jetzt Konsequenzen. Das Spreehotel soll so schnell wie möglich schließen. Er selbst wird Bautzen verlassen.

Herr Rausch, der Finanzausschuss des Bautzener Stadtrats hat den Zuschuss für das Spreehotel abgelehnt. Welche Folgen hat diese Entscheidung?

Ich bin stinksauer, denn es gab immer eine klare Vereinbarung: Wir haben mit dem Integrationszentrum am 15. Juli dieses Jahres begonnen, beruhend auf drei Säulen: Zuschuss vom Land, Zuschuss vom Landkreis und Zuschuss von der Stadt. Sechs Wochen vor Ende der Frist – das Integrationszentrum sollte erst einmal bis Ende des Jahres bestehen – nimmt man mir eine dieser Säulen plötzlich weg. Hätte man mir am ersten Tag gesagt, dass ich keinen Zuschuss bekomme, hätte ich mich auf dieses Modell gar nicht erst eingelassen.

Aber was sind die Konsequenzen?

Ich habe entschieden, das Haus so schnell wie möglich zu schließen.

So schnell wie möglich heißt …

Eigentlich innerhalb der nächsten drei, vier Tage. Nun gab es am Mittwoch ein Gespräch mit Landrat Michael Harig. Danach habe ich entschieden, bis Jahresende weiterzumachen. Er hat versprochen, dafür zu sorgen, dass ich die 25 000 Euro – in welcher Form auch immer – bekomme. Er hat mir bestätigt, dass in allen Gesprächen mit Stadt, Land und Kreis, immer klar war, dass dieses Haus auf drei Säulen beruht. Da kann es nicht sein, dass sich ein Partner herauszieht.

Allerdings stellt sich doch eine Frage: Wenn das Spreehotel schon durch den Landkreis und den Freistaat unterstützt wird, warum brauchen Sie nochmals 25 000 Euro von der Stadt?

Dieser Betrag ist ein Teil der Gesamtfinanzierung des Integrationszentrums. Mit diesen Geldern kümmern wir uns um anerkannte Flüchtlinge, die in Deutschland bleiben dürfen, aber noch keine Wohnung haben. Seit Juli haben wir mehr als 70 dieser Flüchtlinge in Wohnungen untergebracht. Das heißt: Wir helfen bei der Wohnungssuche, beim Umzug, bei allen Verträgen. Deshalb verstehe ich die Entscheidung der Stadträte nicht, Bautzen profitiert doch von diesem Modell am meisten.

Inwiefern?

Für die Betreuung dieser Menschen wären eigentlich Sozialarbeiter der Stadt zuständig. Wir machen das nebenbei. So wie wir schon in der Vergangenheit Bautzen immer wieder aus der Patsche geholfen und anerkannte Flüchtlinge ohne Wohnungen im Spreehotel untergebracht haben. Diese Leute hätten sonst auf der Straße gestanden, und eine relativ kleine Sozialabteilung der Stadt wäre mit ihnen hoffnungslos überfordert gewesen. Doch statt dies anzuerkennen, höre ich dieselben Ressentiments wie 2014, als das Hotel Flüchtlingsheim wurde. Nur jetzt heißt es: Warum müssen Hartz-IV-Empfänger in einem Vier-Sterne-Hotel wohnen. Schauen Sie sich doch um! Wo sind hier vier Sterne?

Die Stadträte von CDU und Bürger Bündnis kritisieren, die Verwendung der Gelder sei nicht transparent.

Diese Kritik kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe ein Konzept und die aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung vorgelegt. Jeder kann sehen, wofür wir die Mittel einsetzen und wie viel Geld ich jeden Monat drauflege, um den Betrieb aufrecht zu erhalten – zwischen 8 000 und 10 000 Euro. Und das liegt nicht daran, dass ich nicht wirtschaften kann, sondern daran, dass wir so erfolgreich sind. Jeder Bewohner, der in eine eigene Wohnung zieht, bedeutet weniger Mieteinnahmen für das Spreehotel.

Allerdings müssen die Stadträte die gesamte Stadt im Blick haben. Sie verweisen zum Beispiel auf die Verantwortung des Landkreises für Asylbewerber.

Ja, aber viele Stadträte verstehen die Rechtslage nicht. Anerkannte Flüchtlinge sind Bürger von Bautzen. Für jeden dieser Einwohner bekommt die Stadt Geld und im gleichen Maße hat sie Verantwortung. Von einem gewählten Stadtrat erwarte ich, dass er die Zusammenhänge begreift. Stattdessen blasen die Stadträte von CDU und Bürger Bündnis ins selbe Horn wie die AfD und hoffen, dass sie bei der nächsten Wahl profitieren. Das halte ich für gefährlich.

Nun sinkt aber die Zahl der Asylbewerber, und auch anderen Orten schließen Heime. Warum soll das beim Spreehotel anders sein?

Die Konsequenz der sinkenden Zahlen war die Schließung des Spreehotels als Asylheim. Jetzt beginnt in meinen Augen der wichtigere Prozess: die Integration. Das ist eine viel größere und komplexere Aufgabe. Aber wir müssen sie anpacken – zum Beispiel, um Parallel-Gesellschaften zu verhindern. Sich um anerkannte Flüchtlinge zu kümmern und ihnen in den ersten Monaten zu helfen, zum Teil mit profanen Dingen, wie Mülltrennung, Joborientierung, Energiesparen, Praktika oder Schule, das ist in meinen Augen der richtige Weg.

Um wie viele Menschen kümmert sich denn ihr Team gerade?

Wir haben elf Asylbewerber, das sind kranke und behinderte Menschen und 38 Anerkannte ohne Wohnung. Auch Jugendliche, die volljährig werden und ihre bisherigen Unterkünfte verlassen müssen, kommen meist erst einmal zu uns. Gerade sie haben wir sehr lange und aufwendig betreut, um sie auf den richtigen Weg zu bringen. Und was wird in Zukunft aus ihnen?

Was bedeutet die Schließung des Spreehotels für ihre Mitarbeiter?

Zweieinhalb Stellen werden weiter vom Landkreis Bautzen gefördert. Dabei wird auch ein Dolmetscher sein. Das Quartierbüro, wie wir es jetzt hier betreiben, zieht in die Stadt. Seine Mitarbeiter sind Ansprechpartner für anerkannte Flüchtlinge und dezentral untergebrachte Asylbewerber. Träger des Projekts wird der Verein „Willkommen in Bautzen“ sein.

Und wie geht es für Sie weiter?

Das Spreehotel wird geräumt, ich verlasse Bautzen und ziehe fort. Ich gehe mit saurem Beigeschmack, denn so viel Uneinsichtigkeit verstehe ich nicht. In meiner Heimatstadt im Schwarzwald werde ich mich weiter für Flüchtlinge engagieren. Dort leben 14 000 Einwohner, sie haben 700 Schwarzafrikaner mitten in der Stadt. Da ist bei Weitem nicht alles: Friede, Freude, Eierkuchen, und die Bewohner finden bestimmt nicht alles toll. Der große Unterschied ist aber, dass die Menschen sagen: Wir haben uns die Flüchtlinge nicht gewünscht, aber wenn sie schon einmal da sind, müssen wir das Beste aus der Situation machen. Diesen pragmatischen Ansatz vermisse ich in Bautzen.

