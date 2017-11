„Ich liebe das Leben auf dem Land“ Michael Kretschmer will neuer Ministerpräsident werden – und beweist im Wildenhainer Kuhstall Bodenhaftung.

Sachsens designierter Ministerpräsident bewies am Mittwochvormittag beim Besuch der Landfleischerei Heppner im Großenhainer Ortsteil Wildenhain, dass er mit den ländlichen Gegebenheiten keinerlei Berührungsängste hat. © Kristin Richter

Großenhain. Es ist ein Besuch in aller Stille. Als der schwarze Audi auf den Hof der Landfleischerei Heppner fährt, wartet auf ihn kein Großaufgebot an politischer Lokalprominenz. Kein Landrat, kein Oberbürgermeister. Niemand steht im Großenhainer Ortsteil Wildenhain an diesem Mittwochmorgen Spalier. Stattdessen nur eine leicht nervöse Petra Heppner, eine Hand voll Landwirte und Jäger – genau das, was er wollte. Michael Kretschmer hat sich genau diese unaufgeregte Atmosphäre gewünscht. Sachsens designierter Ministerpräsident will zwischen Kuhstall und anschließendem Schinkenkauf im Hofladen einfach nur mit den Leuten vor Ort ins Gespräch kommen. Sie wissen schließlich am besten, welche Probleme das Leben auf dem Land mit sich bringt. Wo der Gummistiefel zwischen drohender Schweinepest, hungrigen Wölfen und leeren Fördertöpfen drückt. Immerhin: Die Entwicklung der ländlichen Gebiete ist das Steckenpferd des 42-jährigen Görlitzers, der selbst auf dem Land aufgewachsen ist.

Herr Kretschmer, die Gespräche mit Ihnen haben momentan so etwas von Wunschzettel-Atmosphäre. Alle sagen Ihnen, was sie von Ihnen nach Amtsantritt erwarten und vor allem, was nicht. Macht Ihnen das ein wenig Angst?

Ach nein, ich finde das spannend, und ich lerne vor allem viel dabei. Die Leute wissen ja auch, dass wir nicht jedes Problem sofort klären können. Aber ich bin froh, dass die Menschen mir ihre Sorgen und Anliegen ehrlich und ungeschminkt auf den Tisch packen! Das persönliche Gespräch mit den Bürgern ist mir sehr wichtig.

Sie sind innerhalb von zwei Wochen nach dem Bundespräsidenten und dem Ministerpräsidenten der dritte namhafte Politiker, der Großenhain besucht. Entdecken Sie jetzt das Land für sich?

Ich komme ja selbst von einem Dorf nahe von Görlitz und liebe das Leben auf dem Land. Für mich ist das ein Raum, der fast unbegrenzten Möglichkeiten. Wir haben gute Schulen, tolle Kindergärten, wir verfügen über eine intakte Natur und Ruhe. Und dann haben wir Grundstückspreise, von denen man in der großen Stadt nur träumen kann. Wenn man das Glück hat, über zwei gesunde Hände zu verfügen, kann man sich hier den Traum vom eigenen Heim erfüllen. Und genau mit diesem positiven Verständnis müssen wir in den kommenden Jahren die Entwicklung des ländlichen Raumes anpacken! Der Freistaat wird noch stärker in Breitband oder den öffentlichen Personen- und Nahverkehr investieren, damit es noch attraktiver wird, auf dem Land zu leben. Für mich ist es das.

Werden Sie das auch noch tun, wenn sich die neue Arbeitsstelle ab Dezember in der Landeshauptstadt befindet?

Wir wohnen in Dresden-Klotzsche. Ich komme aber eigentlich aus Markersdorf bei Görlitz und brauche das Leben auf dem Dorf als wichtigen Ausgleich. Deshalb haben wir in Waltersdorf im Zittauer Gebirge ein Umgebindehaus gekauft, was wir selber auch umbauen. Zugegebenermaßen stockt der jetzt ein bisschen, weil gerade die Zeit dafür fehlt, aber ich brauche die Ruhe und kann nicht ständig in der Stadt sein.

Sie haben in den vergangenen Wochen mehrfach betont, die Leuchtturmpolitik sei mit Ihrem Amtsantritt vorbei. Was bedeutet das praktisch?

Dass wir uns noch stärker den ländlichen Gebieten zuwenden – in jeglichem Sinne! Dass wir nach 27 Jahren aufhören, immer wieder neue Strukturen zu schaffen und die jetzigen als Chance betrachten. Schon deshalb wird es definitiv keine weitere Gemeindegebietsreform mehr geben! Die kleinen Dörfer können sich auf freiwilliger Basis zweckgebunden untereinander helfen, sollen aber nicht mehr zwangsverheiratet werden. Ich setze sehr auf Eigenverantwortung und Eigenständigkeit, aber auch auf Kooperation. Für ein attraktives Leben und Wirtschaften braucht es heutzutage einen Breitbandanschluss – und zwar überall! Das darf nicht am Geld scheitern. Das konnten wir bei der Verlegung der Kanalisation auch nicht tun. Ein Mähdrescherfahrer übermittelt die Daten heute über das Internet. Junge Familien entschließen sich nicht zum Grundstückskauf ohne Mobilfunknetz. Es ist zeitgemäß, und da gibt es gar nichts zu diskutieren.

Was darf eine mittelgroße Stadt wie Großenhain von dieser Art der Politik erwarten?

Sehr viel sogar! Großenhain ist ein ganz besonderer Ort für den Freistaat! Mit diesem riesigen Industrie- und Gewerbegebiet, was als solches in dieser Größe in Sachsen einmalig ist. Es hat sehr hohe Bedeutung für das Land. Es ist eine Filetfläche und hat in unserer Entwicklung eine ganz hohe Priorität.

In eben diesem Großenhain gibt es beispielsweise eine Schule, an der kann erst seit diesem Monat mit voller Stundentafel unterrichtet werden. Wie wollen Sie diese Probleme anpacken?

Entscheidend für den Bildungserfolg unserer Kinder sind die Lehrerinnen und Lehrer. Auf die Frauen und Männer, die vor einer Klasse stehen, kommt es an. Sie müssen top ausgebildet sein, und es muss uns unbedingt gelingen, dass diejenigen, die in Sachsen Lehramt studieren, dann auch in Sachsen unterrichten. Also müssen wir eben attraktiv sein für diese in Dresden, Leipzig und Chemnitz ausgebildeten Absolventen.

Bleibt das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen. Als bevölkerungsreichste Stadt im Kreis Meißen will Radebeul die Wiedereinrichtung eines Polizeireviers bei Innenminister Markus Ulbig einfordern. Wie stehen Sie als künftiger Chef zu derlei Ambitionen?

Wir haben uns ja schon dazu bekannt, dass wir auf jeden Fall eintausend zusätzliche Polizisten haben wollen. Ab 2019 werden dann auch deutlich mehr davon mit der Ausbildung fertig, und der größte Teil von ihnen wird im Streifendienst eingesetzt werden. Dieser hat für uns große Priorität. Ich verstehe aber auch, dass die Menschen Polizeiposten und Reviere haben wollen, da sie damit verbinden, es ist ein sicheres Moment vor Ort. Deshalb wird es auch keine weiteren Schließungen geben. Ob es Wiederbelebungen etwa in Radebeul geben wird, müssen wir dann im Einzelnen sehen.

Herr Kretschmer, Ihr Besuch in Wildenhain hatte heute durchaus etwas von ländlicher Idylle. Wie empfinden Sie im Gegensatz dazu die politische Welt inmitten von Jamaika, Großer Koalition und Amtsübernahme?

Nicht so sonnig wie den Tag heute. Der Tag heute ist für mich ein Beispiel, wie großartig der ländliche Raum ist. Bundespolitisch bin ich in großer Sorge. Es wird viel diskutiert über Minderheitsregierung und Neuwahlen. Das ist kein guter Dienst an der Demokratie und dem Votum der Wähler.

