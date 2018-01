„Ich hatte es nicht gelernt, mich zu verkaufen“ Bürger zweiter Klasse? Nein. Ein Gespräch mit Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner über seine Erfahrungen in Ost und West.

Er selbst fühlt sich nicht so, kann die Stimmungslage aber verstehen. Hans-Jürgen Dörner, unter seinem Spitznamen „Dixie“ einer der prägendsten Spieler in den Glanzzeiten von Dynamo Dresden, stammt aus Görlitz. Dort bangen Tausende bei Siemens und Bombardier um ihren Job. „Die berufliche Sicherheit ist entscheidend, es geht um die Existenz. Die Leute fühlen sich fallen gelassen“, meint Dörner.

Auch er hat das erlebt, ist als Trainer dreimal entlassen worden. Dabei hatte er das Glück, zur Wendezeit am richtigen Ort zu sein. Zur Weltmeisterschaft 1990, bei der er die Spiele noch im Auftrag des DDR-Verbandes beobachtete, bekam er über eine Presserunde Kontakt zu Verantwortlichen im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Wenig später wechselte er nahtlos als Juniorentrainer von Ost nach West. Bundestrainer Berti Vogts machte Dörner zu seinem Assistenten und ließ ihn bei der Europameisterschaft 1992 in Schweden und der WM 1994 in den USA Gegner beobachten.

Als Einzelkämpfer in Bremen

Seine Fachkompetenz war gefragt im nun vereinten Fußballland. In der Weihnachtszeit 1995 erhielt Dörner ein Angebot: Werder Bremen, Cheftrainer in der Bundesliga. „Eine riesige Chance, ich habe nicht lange überlegt und zugesagt.“ Das war nicht falsch, aber er würde es mit seiner Erfahrung jetzt richtig machen. Damals blieb er ein Einzelkämpfer, was nichts mit seiner geografischen Herkunft zu tun hatte. „Ich bin gut aufgenommen worden, um Gottes Willen, da kann ich nichts Negatives sagen“, betont der 66-Jährige.

Trotzdem würde er sich jetzt zwei, drei Vertrauensleute an seine Seite holen. „Das stand damals jedoch nicht zur Debatte.“ Inzwischen kommt kein Trainer mehr allein zu einem Verein. Der Sachse hat im Norden schnellen Erfolg, führt Werder vom Abstiegsplatz ins Mittelfeld der Tabelle. Doch zum Start in die neue Saison setzt es drei Niederlagen. Zudem tappt er in eine Falle und fügt sich einer Einladung zum Turnier in Teneriffa. „Das würde mir heute nicht mehr passieren“, meint Dörner und erzählt, dass ihn sein Trainerkollege Winfried Schäfer – damals beim Karlsruher SC – deshalb sogar gefragt hat, ob er verrückt gewesen sei, sich darauf einzulassen.

Doch Dörner war jung und Werder brauchte das Geld. Also flog er mit einer Mannschaft ohne Nationalspieler zu einem Turnier nach Teneriffa. Die Profis hatten keinen Bock auf den Ausflug, verloren zweimal sang- und klanglos 0:4 und 1:8. „Ich sehe die Schlagzeile noch vor mir: Blamage für die Bundesliga!“, erinnert sich Dörner. Dass er gleich gefeuert wird, hat etwas mit seiner Ost-Mentalität zu tun; mindestens indirekt. „Ich hatte es nicht gelernt, mich zu verkaufen“, meint er. „Im Fußball ist viel Show, man muss sich präsentieren, hier ein Statement abgeben, dort Stellung beziehen. Das war ich nicht gewohnt, und das ist mir auf die Füße gefallen.“ Für die Medien war er ein gefundenes Fressen, für den Verein ein leichtes Opfer.

Danach erhielt er nie wieder ein Angebot von einem Klub aus dem Westen – aus keiner Liga. Das ist nicht nur ein Gefühl, sondern eine Tatsache: Die Trainer aus dem Osten sind – anders als die Spieler – kaum gefragt. Chancengleichheit gebe es für sie nach wie vor nicht, wobei Dörner für sich einräumt: „Ich bin nicht durch die Gegend gefahren, um mich in den Stadien sehen zu lassen. Man muss im Gespräch bleiben.“

Er arbeitet 1998/99 als Chefcoach in Zwickau in der drittklassigen Regionalliga und ein Jahr in Ägypten. Mit Al Ahly Kairo wird er 2001 Vizemeister und gewinnt den Pokal. Seine schlimmste Erfahrung macht er danach in Leipzig. Einige Lok-Fans lassen ihn ihren Hass auf Dynamo spüren. „Ich fühlte mich bedroht, hatte mitunter Angst, als Trainer im Stadion zu stehen.“ Hinzu kamen die finanziellen Probleme des Vereins, welche die Spieler belasteten. „Was sagt man einem Familienvater, wenn er fragt, wovon er die Weihnachtsgeschenke für seine Kinder bezahlen soll, weil er mehrere Monate kein Gehalt bekommen hat?“

Dörner ist nicht froh, aber doch erleichtert, als es im Frühjahr 2003 vorbei ist. Sein Rauswurf ist eine traurige Inszenierung. Als die Fotografen während des Spiels plötzlich die Kameras auf ihn richten, weiß er: Jetzt bist du entlassen. Das Ergebnis, ein 5:1-Sieg gegen den VfB Chemnitz, spielt keine Rolle, das Präsidium hatte seinen Beschluss bereits vor dem Anstoß gefasst. „Ich hatte geahnt, was passiert, und war trotzdem enttäuscht, weil sie nicht den Mut hatten, es mir ins Gesicht zu sagen.“

Scheindebatte um Länderspiele

Er zieht einen Schlussstrich, trainiert nur noch Kinder und Jugendliche, ist nach wie vor für die Dynamo-Fußballschule unterwegs. Dörner ist zufrieden mit sich und seinem Leben, auch seine 100 Länderspiele stehen mittlerweile in der gesamtdeutschen Erfolgsstatistik. Um die gab es tatsächlich einen Eiertanz, weil der DFB einige Einsätze für die DDR nicht anerkannte. Er lacht über die Scheindebatte. „Ich wusste ja, gegen wen ich gespielt hatte.“

Das könnte ein Punkt sein für das allgemeine Unwohlsein: Biografien und somit Lebensleistungen wurden infrage gestellt, abgewertet. Dörner war nicht mehr einfach der „Dixie“, sondern der „Beckenbauer des Ostens“, als stünde sein guter Name nicht für sich. Mit diesem Vergleich konnte er nie etwas anfangen. „Wir haben in verschiedenen Systemen Fußball gespielt, bei uns gab es keine Stars, die medial gepusht wurden. Wir bekamen keine Werbeverträge und haben keine Schallplatten aufgenommen“, sagt Dörner. Neidisch sei er darauf nie gewesen, schon gar nicht fühle er sich deshalb als Bürger zweiter Klasse.

Die derzeitige Politik sieht er dennoch kritisch. „Was sich bei der Regierungsbildung abspielt, ist lächerlich. Die rennen von einer Sitzung in die nächste, treten vor die Mikrofone und haben auf die Probleme der Menschen keine Antworten“, sagt Dörner. Statt sich mit sich selbst zu beschäftigen, sollten sie die Basis aufsuchen. Und den Leuten helfen. In Görlitz zum Beispiel.

Der Artikel ist Teil der Serie „Tu was, Sachsen!“, in der die SZ eine große Sachsen-Umfrage auswertet.

Die Serie zur Stimmungsumfrage erscheint in sieben Teilen:

