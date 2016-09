„Ich habe Angst um meine Kinder“ Ein betrunkener Autofahrer rauscht in Glaubitz an der B 98 in einen Vorgarten – ein Schock für die betroffene Familie.

Die Kurve an der B 98 hat es in sich – am Dienstagabend kam hier ein Mondeo ins Schleudern und krachte in den Vorgarten von Jörg Richter. Der Glaubitzer kämpft mit seinen Nachbarn schon seit Jahren für ein Tempo-Limit. © Sebastian Schultz

Er hat es kommen sehen. „Die Leute denken, das ist hier eine Formel-1-Strecke“, sagt Jörg Richter am Mittwochmorgen und zeigt auf die Löcher in seiner Hecke und die Schäden am Tor – ein Ford Mondeo war am Abend zuvor in seine Koniferen gekracht.

Der 35-jährige Unfallfahrer ist auf dem Heimweg aus Richtung Großenhain, als er gegen 19 Uhr beim Überholen in der Kurve der B 98 – kurz vor dem Häuschen der Richters – ins Schleudern gerät. Anschließend schlittert er über den Fußweg direkt in die Grundstücksbegrenzung, erklärt die Polizei zum Unfallhergang. Die Front und die Fahrerseite des Mondeos sind Schrott, er selbst bleibt unverletzt. Den Schaden an Zaun und Auto schätzt die Polizei auf etwa 2 500 Euro, die Nachbarn gehen vom Doppelten aus. Sie erzählen außerdem, dass der 35-Jährige mit hundert Sachen unterwegs gewesen und zunächst vom Unfallort getürmt sein soll. Die Polizei indes erklärt, dass der Mann laut Atemalkoholtest mit 1,38 Promille unterwegs war und sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholwirkung verantworten muss.

„Zum Glück waren wir nicht zu Hause“, sagt Jörg Richter einen Tag später. Nicht auszudenken, wenn seine Familie gerade im Garten gearbeitet hätte oder auf dem Fußweg unterwegs gewesen wäre. „Wir haben zwei kleine Kinder, ich habe Angst“, sagt der Familienvater. Denn er und seine Nachbarn warnen schon lange vor dieser Kurve. „Die ist einfach nicht für 70 Kilometer pro Stunde ausgelegt“, sagt Jörg Richter und erinnert sich an so manchen Vorfall, bei dem es die Autos aus der Kurve getragen hat. Denn viele Fahrzeuge hätten an dieser Stelle noch ein hohes Tempo drauf, weil das Ortseingangsschild und damit die Begrenzung auf 50 Stundenkilometer erst direkt in der Kurve steht. Und seit die Straße im Sommer einen neuen Belag bekommen hat, sind die Autos und Lkw noch schneller unterwegs, findet Jörg Richter, der als Redakteur bei der Sächsischen Zeitung arbeitet.

Schon seit Jahren hoffen er und seine Nachbarn auf Hilfe von der Politik und fordern die Verlegung des Ortseingangsschildes in Richtung Dorfgemeinschaftshaus. Vom Glaubitzer Bürgermeister bekommen sie dabei auch Unterstützung. „Wenn die Leute der Meinung sind, sie schaffen die Kurve mit 100, dann haben wir ein Problem“, sagt Lutz Thiemig (parteilos). Die wirklich unbelehrbaren Raser könnte man seiner Meinung nach zwar auch nicht mit einem Tempolimit bekehren, entlasten würde es die Situation für die Anwohner trotzdem. Seine Verwaltung hat deshalb schon 2013 den Antrag an den Landkreis gestellt, das Ortseingangsschild vorzuverlegen beziehungsweise ein Tempo-50-Schild aufzustellen. Das wurde jedoch abgelehnt. Im Kreisverkehrsamt war man der Meinung, dass die Kurve auch mit 70 Stundenkilometern gut zu durchfahren sei. Zudem sei das Ortseingangsschild gut erkennbar und gehöre nun mal an den Beginn der geschlossenen Bebauung.

Ob sich an dieser Haltung noch etwas ändert, ist ungewiss. Die Polizei war zwar gleich am Mittwoch mit einem Blitzerteam vor Ort, will die Einschätzung der Gefahrensituation aber der zuständigen Straßenbehörde – also dem Landkreis – überlassen. Und Lutz Thiemig kündigte bereits an, sich mit einem neuerlichen Schreiben an das Landratsamt zu wenden. „Wir haben da leider keine Hoheit drüber“, so der Bürgermeister, „um sich zu schützen, wird sich Herr Richter im schlimmsten Fall ein Bollwerk hinstellen müssen.“

