IC geräumt - aggressiver Fahrgast festgenommen Ein Fahrgast rastet in Leipzig in einem IC nach Berlin aus. Das Bahnpersonal stoppt den Zug und sperrt den Passagier ein. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an, um die Situation zu klären.

Polizisten stehen am Bahnhof Leipzig-Messe vor dem gestoppten IC. © dpa

Am Bahnhof Leipzig-Messe herrscht am Mittwoch stundenlang angespannte Ruhe. Wo sonst S-Bahnen und Fernzüge im Abstand weniger Minuten langrollen, steht Intercity 2302 seit dem Mittag still. Der Zug wurde gestoppt und komplett geräumt, nachdem ein verwirrter und aggressiver Fahrgast Drohungen ausgestoßen hat. Die Polizei spricht von einer „Bedrohungslage“, aber nicht von Terror. Sie ist mit einem Großaufgebot angerückt. Erst nach viereinhalb Stunden kommt die Entwarnung. Der 41-Jährige, den das Bahnpersonal im Zug eingesperrt hatte, gibt auf. Er soll psychische Probleme gehabt haben.

Es ist 11.48 Uhr, als der Zug am Bahnhof Leipzig-Messe gestoppt wird. Alle Passagiere können den Zug verlassen. Verletzt wird niemand. Was der 41-Jährige konkret gedroht haben soll, bleibt offen. „Auf jeden Fall waren die Äußerungen geeignet genug, um den Zug zu stoppen“, sagt Polizeisprecher Andreas Loepki.

Die Polizei sperrt das Areal um den Messe-Bahnhof großräumig ab. Auf die Bahnsteige kommt niemand mehr, rot-weißes Flatterband versperrt den Weg. Spezialkräfte werden angefordert, um den ausgerasteten Fahrgast möglichst zu beschwichtigen. Wenn das nicht klappe, könne aber auch „unmittelbarer Zwang“ angewandt werden, betont der Polizeisprecher. Sprich: Dann hätte ihn die Polizei mit Gewalt aus dem Zug geholt. Bewaffnete Sondereinsatzkräfte in Kampfmontur stehen bereit.

Wie viele Passagiere in dem Zug waren, bleibt zunächst unklar. Auf einem nahegelegenen Parkplatz sitzen sieben gestrandete Fahrgäste und warten. Vier junge Mädchen, die auf dem Weg von München nach Berlin waren, berichten, in dem Zug habe helle Aufregung geherrscht. Der Mann habe einen äußert verwirrten Eindruck gemacht. Als das Zugpersonal die Räumung des IC veranlasste, hätten sie nur das Wichtigste mitnehmen können. Nun warten sie auf das Ende des Polizeieinsatzes, um ihr Gepäck aus dem Zug holen zu können.

Gegen halb fünf am Nachmittag gibt die Polizei schließlich Entwarnung. Der 41-Jährige gibt freiwillig auf. „Er hat sich an ein Fenster gestellt und die Hände über den Kopf gehoben als Zeichen, dass er aufgeben will“, berichtet Loepki. Weil aber nicht auszuschließen war, dass der 41-Jährige bewaffnet ist, fordert ihn die Polizei auf, sich zu entkleiden und an eine Tür zu kommen. Dort wird er dann von Polizisten in Empfang genommen. Ein Sprengstoffspürhund findet später im Zug nichts Verdächtiges.

Der 41-Jährige sei als vermisst gemeldet, sagt Loepki. Zudem sei bekannt, dass er psychische Probleme hatte. „Insofern erklärt sich sein Handeln wohl aus seinem geistigen Zustand“, so der Sprecher. Der Fahrgast soll nun von einem Arzt begutachtet und wahrscheinlich in einer Psychiatrie untergebracht werden.

Der Polizeieinsatz und die Streckensperrung haben am Mittwochnachmittag erhebliche Auswirkungen auf den Zugverkehr im Großraum Leipzig. Die Strecke Richtung Berlin sei dicht, sagt ein Bahnsprecher. Das wirke sich auf die Fernzüge und den S-Bahn-Verkehr aus. Die Züge stauten sich vor dem Leipziger Hauptbahnhof, andere wurden an kleineren Bahnhöfen angehalten. „Das ist schon eine extreme Situation, wie wir sie so noch nicht hatten.“ (dpa)

