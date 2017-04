Husarenhof-Gaffer erneut vor Gericht Der Prozess gegen zwei 21-Jährige wird neu aufgerollt. Sie hatten gegen das Urteil der ersten Instanz Berufung eingelegt.

Im Bautzner Gerichtsgebäude soll am Mittwoch ein neues Urteil gefällt werden. © Uwe Soeder

Philipp G. und Michael H. aus Bautzen werden an diesem Mittwoch zum zweiten Mal als Angeklagte im Gerichtssaal sitzen. Diesmal allerdings auf eigene Veranlassung: In der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht hoffen sie auf ein milderes Urteil als jenes, das vom Bautzener Amtsgericht im vorigen November gefällt wurde.

Das Jugendschöffengericht hatte die beiden 21-Jährigen zu verhältnismäßig langen Haftstrafen verurteilt: Philipp G. muss demnach für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis, sein Kumpel Michael H. sogar für drei Jahre. Für das harte Urteil war dabei nicht die Tatsache ausschlaggebend, die die beiden schließlich gemeinsam vor das Jugendschöffengericht geführt hatte. Die beiden jungen Männer hatten in der Nacht zum 21. Februar 2016 beim Brand des Husarenhofs zu den Schaulustigen gehört und sich dort den Anweisungen der Polizei widersetzt.

Verurteilt wurden sie vor allem für die langen Strafregister, die beide aufzuweisen haben, darunter mehrfache gefährliche Körperverletzung, Diebstahl, räuberische Erpressung, Beleidigung, Sachbeschädigung. Das meiste davon sei unstrittig und werde von den Angeklagten so auch akzeptiert, erklärt der Präsident des Landgerichts, Friedrich Graf Stolberg, der die Berufungsverhandlung führen wird. In der geht es vor allem noch einmal um eine Schlägerei in der Steinstraße, für die sich die jungen Männer zu Unrecht verurteilt fühlen. Acht Zeugen und ein Sachverständiger werden gehört. (SZ/ju)

Öffentliche Verhandlung am Mittwoch, dem 19. April, 9.30 Uhr im Landgericht Bautzen, Saal 222.

