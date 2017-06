Hunderte Patienten warten auf Organe

In Sachsen haben der AOK Plus zufolge zu wenige Menschen einen Organspendeausweis. Dabei sei die Bereitschaft, im Falle eines Hirntodes Organe oder Gewebe zur Verfügung zu stellen, höher, wie eine Sprecherin der Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen sagte.

So gäben acht von zehn Deutschen an, dass sie spenden wollen, aber nur etwa jeder dritte hat seinen Willen in einem Organspendeausweis festgehalten. Seit 2012 werden Versicherte ab 16 Jahren von den Krankenkassen aufgefordert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und Zustimmung oder Ablehnung zu dokumentieren.

Dabei stehen deutschlandweit mehr als 10 000 schwer kranke Menschen auf den Wartelisten für neue Nieren, Herzen, Lungen, Bauchspeicheldrüsen oder eine Leber. In Sachsen warten laut der AOK Plus derzeit 530 Patienten auf ein Organ. Im vergangenen Jahr gab es 193 Organspenden und 129 Transplantationen – weit weniger als in den Vorjahren. (dpa)

