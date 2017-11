Hündin vereitelt Autodiebstahl In Mittelherwigsdorf hatten in der Nacht zum Mittwoch Autoknacker schlechte Karten.

Mike Häntsch mit Hund und Katze vor seinem Haus in Mittelherwigsdorf. Die Hündin Kira weckte den Audi- A-4-Besitzer als zwei Diebe in der Nacht das Fahrzeug stehlen wollten. © matthias weber

Seiner Hündin Kira verdankt es Mike Häntsch in Mittelherwigsdorf, dass am Mittwochmorgen sein Audi A 4 noch im Grundstück in der Hörnitzer Straße stand. Gegen 1.45 Uhr bellte sein fünfjähriger Briard-Labrador-Mischling plötzlich und war ganz unruhig, schildert Mike Häntsch. „Ich habe aus dem Fenster geschaut und nichts gesehen“, erzählt der 46-Jährige. Eine halbe Stunde später fängt Kira aber an, richtig bösartig zu bellen und hört gar nicht mehr auf. Diesmal merkt auch Mike Häntsch, dass draußen im Hof irgendetwas nicht stimmt. Dann bemerkt er, dass die Innenraumbeleuchtung in seinem Audi brennt, und sieht auch, dass im Auto jemand sitzt. Dieser jemand macht sich gerade am Armaturenbrett zu schaffen. Und ein anderer Mann steht neben dem Auto.

„Ich habe mir eine Stabtaschenlampe geschnappt und bin raus“, erzählt Mike Häntsch. Die beiden Autodiebe bemerken scheinbar, dass im Haus jemand wach geworden ist und hauen ab. „Ich habe sie nur noch wegrennen sehen. Es waren junge Kerle“, sagt er. Sie trugen dunkle Jacken mit Kapuze. Der Mittelherwigsdorfer hat sie nicht sprechen hören. Deshalb kann er auch nicht sagen, ob es Deutsche oder Ausländer waren.

Mike Häntsch alarmiert sofort die Polizei und die ist auch schnell dagewesen, schildert er. Die Suche der Beamten des Polizeireviers Zittau-Oberland nach den Tätern blieb aber erfolglos, berichtet die Polizeidirektion. Zusätzlich zur Spurensicherung haben die Polizisten nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das die Sonderkommission Kfz weiterführt.

Durch das gewaltsame Eindringen in den Audi und den vergeblichen Versuch, den Motor zu starten, haben die Täter einen Schaden von etwa 1 000 Euro angerichtet, schildert die Polizei. Mike Häntsch muss trotzdem vorerst auf sein Auto verzichten. Dass hat die Versicherung erst einmal zum Begutachten und Reparieren abholen lassen.

