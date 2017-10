Hohe Hürden für Schwarz-gelb-grün Sachsens Grünen-Chefin Christin Melcher über das Wahlergebnis, rote Linien für eine Jamaika-Koalition und die Landtagswahl.

Christin Melcher, 34, stammt aus Leipzig und hat Logik und Wissenschaftstheorie studiert. Sie ist seit 2016 Vorsitzende des Landesvorstands der Grünen. © Ronald Bonß

Frau Melcher, freuen Sie sich als Grünen-Chefin auf Jamaika?

Wir wissen alle, die Hürden sind hoch, ein Bündnis mit CDU, CSU und FDP zu finden. Wir werden vorher noch auf einem Parteitag darüber abstimmen, ob es überhaupt in Koalitionsverhandlungen geht. Allen ist bewusst, dass wir einerseits eine starke Verantwortung haben, angesichts des Wahlergebnisses, andererseits aber auch sehen müssen, dass es definitiv Hürden gibt.

Für die Dresdner Grünen ist das sofortige Abschalten der 20 schädlichsten Braunkohlekraftwerke Bedingung für eine Koalition. Wo liegen Ihre roten Linien bei den Verhandlungen?

Über rote Linien würde ich nicht sprechen. Wir haben mit dem Zehn-Punkte-Plan dargelegt, was uns wichtig ist. Der Kohleausstieg gehört dazu. Außerdem der Umstieg auf E-Mobilität oder die Abschaffung der Massentierhaltung. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Angesichts des Wahlerfolgs der AfD wünsche ich mir aber von allen Parteien, dass wir uns bewegen. Es kommt jetzt darauf an, Ähnlichkeiten zu entdecken. Aus der Basis höre ich an diesem Kurs wenig um nicht zu sagen gar keine kritischen Stimmen.

Es gibt für Sie also überhaupt keine roten Linien?

Jedem muss klar sein, dass er nicht 100 Prozent seines Wahlprogramms umsetzen kann. Alle haben dargelegt, was ihnen wichtig ist. CDU und CSU haben sich jetzt im Bereich von Integration und Asyl geeinigt. Es kommt jetzt darauf an, aufeinander zu zugehen.

Apropos Union: Sollte es aus Ihrer Sicht denn eine Begrenzung des Zuzugs von Migranten geben?

Es geht jetzt nicht darum, Positionen pauschal abzulehnen. 200 000 Asylsuchende pro Jahr können wir sicher gut und qualifiziert integrieren. Darüber hinaus haben wir aber Spielraum, die Grenze verstehen wir nicht als absolut. Uns ist der Familiennachzug extrem wichtig. Ich glaube, angesichts der globalen Herausforderungen ist es fatal, eine Grenze festzulegen.

Was erwarten die sächsischen Grünen vom geplanten Regierungsbündnis?

Die Große Koalition ist viele Herausforderungen nicht angegangen. Es geht jetzt darum, unsere Gesellschaft zukunftsfähig zu gestalten. Dazu gehört der sofortige Braunkohle- Ausstieg.

Glauben Sie, dass Zukunftsfähigkeit für die Grünen etwas ähnliches bedeuten kann wie für die FDP, die mit „Digital First, Bedenken Second“ wirbt?

In der Sozialpolitik fährt die FDP einen anderen Kurs als wir. Wir wollen die Chancen jedes Kindes nutzen und es mitnehmen. Bildungspolitik ist ein Schlagwort. Die FDP ist ein Garant dafür, dass Studiengebühren wieder eingeführt werden sollen. Das wollen wir alles nicht, da sehen wir große Gräben. Da wird es unsere Verantwortung sein, einen Gegenpol zu bilden.

Sehen Sie die Gefahr, dass Ihre Partei zur Opposition innerhalb des Bündnisses werden könnte?

Nein, diese Befürchtung habe ich nicht. Wichtig ist, dass alle ihre eigenen Projekte haben und auch ihre Alleinstellungsmerkmale innerhalb der Regierung behalten.

Gehört das Verbot des Verbrennungsmotors ab dem Jahr 2030 zu ihren Kernforderungen in den Sondierungsgesprächen?

Das ist Bestandteil unseres 10-Punkte-Plans. Wir stehen für eine andere Mobilität. Die Neuzulassung von emissionsfreien Autos ist nur ein Punkt. Gerade in Sachsen ist es für uns sehr wichtig, öffentlichen Nahverkehr auszubauen.

Spielt die Angst davor, dass Neuwahlen die AfD stärken könnten, bei den Koalitionsverhandlungen eine große Rolle?

Ich glaube, dass alle Beteiligten diese Gefahr sehen und dementsprechend in den Sondierungsgesprächen miteinander umgehen. Neuwahlen würden insbesondere der Union schaden. In unserer Situation ist es ein fatales Zeichen, mit Neuwahlen zu spekulieren.

Den Grünen wird vorgeworfen, an Profil verloren zu haben. Mit welchen Themen wollen die Grünen in Sachsen in den Landtagswahlkampf 2019 gehen?

Die größten Herausforderungen sehen wir in der Demokratieförderung, der Stärkung der Bürgerrechte und der Zivilgesellschaft. Wir wollen raus aus der Massentierhaltung, die besonders in Sachsen sehr weit verbreitet ist, unsere Böden und Gewässer belastet. In der Lausitz wollen wir den Strukturwandel mit den Leuten gestalten, raus aus der Braunkohle. Sozialer Wohnungsbau ist ein großes Thema. Dann natürlich auch der Personalmangel an Schulen und Kitas.

Auch in Sachsen hat die FDP wieder mehr Stimmen bekommen. Wäre Jamaika hierzulande denkbar?

Man kann die sächsische FDP überhaupt nicht mit der Bundes-FDP vergleichen. In Sachsen hat kein Erneuerungsprozess stattgefunden. Die FDP war unter Schwarz-Gelb für eine desolate Bildungs- und Sozialpolitik verantwortlich.

Bundesweit haben die Grünen bei der Wahl 9 Prozent errungen, in Sachsen nur 4,6. Wie erklären Sie sich das?

Wir hatten absolut die gleiche Stimm-Anzahl erhalten wie 2013. Das stellt uns zufrieden. Wir sind, auch finanziell gesehen, eine relativ kleine Partei. Trotzdem können wir uns in Großstädten und Mittelzentren gut behaupten, wollen darauf weiter ausbauen. Insofern sehe ich das nicht so negativ. Seit der Bundestagswahl haben wir einen Mitgliederzuwachs, so etwas habe ich noch nie gesehen. 64 neue Mitglieder innerhalb von zwei Wochen.

Und doch liegt das Ergebnis weit unter dem bundesweiten Durchschnitt. Warum?

Es ist schwer, gegen das in Sachsen starke AfD-Setting anzukämpfen. Der Bundestagswahlkampf war geprägt durch Ängste, Themen wie Terror und innere Sicherheit. Wir sind eher eine zukunftsgerichtete Partei. Da ist es schwierig, eine positive Erzählung von Sachsen zu entwerfen

Warum haben die Grünen im Westen so viel mehr Erfolg als im Osten?

In Sachsen beobachte ich, dass extrem viel falsch gelaufen ist in den letzten Jahren. Wir haben eine bräsige CDU, die sagt, Leute, kümmert euch nicht um Politik. Wir machen das schon. Jegliches zivilgesellschaftliches Engagement und jegliche weltoffene Kultur unterbindet sie. Die Menschen im Osten müssen wieder das Gefühl bekommen, mit ihrer Stimme mitwirken zu können.

Das Gespräch führte Franziska Klemenz.

