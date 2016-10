Hoffnungslos überfüllt Eltern erwarteten sich Antworten zur Situation an der Grundschule. Stattdessen gab es eine herbe Enttäuschung.

Die Grundschule in Langebrück ist schon jetzt bis auf den letzten Platz belegt. Nach den vorliegenden Anmeldezahlen werden im kommenden Schuljahr drei erste Klassen notwendig. Dafür reichen die Räume jedoch nicht aus. © Thorsten Eckert

In Langebrück wird derzeit wohl kein anderes Thema so heiß diskutiert, wie die Unterbringung der Erstklässler im kommenden Schuljahr. An der Grundschule Langebrück sind für das Schuljahr 2017/18 mehr als 70 Mädchen und Jungen angemeldet worden, deutlich mehr, als aufgenommen werden können. An der Einrichtung müssten drei erste Klassen gebildet werden, Platz ist aber nur für zwei neue Klassen. Auch die Hortplätze reichen nicht aus.

Wegen der Brisanz hatte der Ortschaftsrat das Schulverwaltungsamt eingeladen. Ein Mitarbeiter sollte die Lage erläutern und Lösungen vorschlagen. Umso größer war die Enttäuschung, als das Amt absagte. „Laut einem Schreiben hält es das Schulverwaltungsamt für verfrüht, über das Thema zu diskutieren“, sagte der Langebrücker Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU). Bei den Anmeldezahlen könne es noch Verschiebungen geben, sie hätten derzeit eine geringe Aussagekraft. Das Thema solle im Januar wieder auf die Tagesordnung gestellt werden.

Eltern sind entrüstet

Langebrücker Eltern sind entrüstet. „Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass sich die tatsächlichen Anmeldezahlen nur wenig von denen einige Monate zuvor unterscheiden. Es sind immer nur zwei, drei Kinder wieder abgemeldet worden. Wir müssen also davon ausgehen, dass um die 70 Mädchen und Jungen im kommenden Sommer auf die Langebrücker Grundschule wollen“, sagt die stellvertretende Kreiselternratsvorsitzende Sylvana Wendt aus Langebrück. „Wir brauchen eine Lösung. Hier muss dringend gehandelt werden.“ Sie schlägt Container an der Grundschule vor. Sie sollen die Größe von zwei Klassenzimmern haben. Damit würde die Situation deutlich entspannt. Sylvana Wendt appellierte an den Ortschaftsrat, sich einer Auflösung des Grundschulbezirkes Langebrück entgegenzustellen. Mit diesem Schritt wäre es möglich, Kinder auch an weiter entfernte Schulen zu schicken.

Christian Hartmann sicherte zu, das werde es nicht geben. „Der Grundschulbezirk bleibt. Es muss eine Lösung in Langebrück geben. Auch wir wollen, dass Container aufgestellt werden. Einem Verschiebebahnhof werden wir nicht zustimmen.“ Christian Hartmann und die Ortschaftsräte sind deswegen so verärgert, da bislang eine so hohe Zahl an Erstanmeldungen als unwahrscheinlich erklärt wurde „Und jetzt haben wir genau diese Situation. Es ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Kinder hinzukommen“, sagte Hartmann.

Große Abweichungen in der Prognose

Mitarbeiter der Statistikstelle der Landeshauptstadt sollen die große Abweichung von der Prognose auf der nächsten Sitzung des Ortschaftsrates erklären. Vor einigen Wochen war von den Mitarbeitern noch eine Schülerzahl von rund 55 Erstklässlern in Schuljahr 2017/18 genannt worden.

Außerdem soll das Thema bei einem Termin mit Bürgermeister Peter Lames angesprochen. Der Beigeordnete für Personal und Recht hat ohnehin sein Kommen für eine der der nächsten Sitzungen des Ortschaftsrates zugesagt. „Er will über die geplante Turnhalle in Langebrück sprechen. Wir werden die Tagesordnung um die Situation an der Grundschule erweitern. Wir wollen Klarheit noch vor dem Jahreswechsel“, sagte Hartmann.

Die Container würden nur für zwei Jahre gebraucht. Denn 2018 soll das benachbarte Kinderzentrum fertig sein. Dort entstehen Betreuungsplätze für 249 Mädchen und Jungen. Davon sind 45 für Krippenkinder vorgesehen, 92 für den Kindergarten und 112 für Hortkinder. Durch die zusätzlichen Hortplätze könnte die Grundschule entlastet werden, wo der Hort derzeit untergebracht ist. An dem Kinderzentrum wird mit Hochdruck gearbeitet.

