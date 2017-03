Hoffnung für den Basteifelsen Eigentlich sollte die Aussicht für immer gesperrt bleiben – jetzt rudert ein Ministerium zurück. Warum?

Bis hierhin und nicht weiter: Besucher des Basteifelsens können seit neun Monaten die Aussichtsplattform nicht mehr vollständig benutzen. Anfang Februar wurde bekannt, dass es dabei wohl für immer bleiben wird, der Felsen sei nicht mehr stabil genug. Doch auf Nachfrage dazu hält sich das zuständige Finanzministerium nun auffallend bedeckt. © Kristin Richter

Von dem Basteifelsen gehen akut keine Gefahren aus – das war die erste Antwort der Nationalparkverwaltung und des Sächsischen Immobilien- und Baumanagements (SIB) auf eine Anfrage der SZ im vorigen April. Doch mittlerweile, nach mehreren Bohrungen, Untersuchungen und ersten Sicherungsversuchen, ist alles anders.

Seit dem 30. Mai 2016 ist die beliebte Aussicht auf dem wohl berühmtesten Felsen der Sächsischen Schweiz gesperrt. Es sind jene zehn vorderen Meter auf der Plattform des Basteifelsens, die seither kein Besucher mehr betreten darf. Was anfangs als Provisorium gedacht war, könnte nun Dauerzustand werden. Das zumindest sagte Dieter Ruf, der zuständige Abteilungsleiter im Zentralen Flächenmanagement (ZFM). Seine Behörde wurde erst zum Jahreswechsel innerhalb des Finanzministeriums gegründet, um das SIB zu entlasten. „Der komplette Felskern ist porös und mit Wasser vollgesaugt“, sagte Ruf vor drei Wochen. Und weiter: „Das letzte vordere Stück muss gesperrt bleiben. Noch dieses Jahr werden wir Fangzäune errichten, um auch die Menschen im Tal vor herunterfallenden Felsbrocken zu schützen.“

Die Sächsische Zeitung wollte die Gründe für die abrupt verlautbarte vollständige Sperrung besser verstehen und schickte zehn Fragen an das ZFM. In dem Fragekatalog geht es unter anderem um die genauen geologischen Untersuchungsergebnisse, um die Sicherheit und Stabilität auf dem restlichen Basteiplateau und – mit Hinblick auf die bald beginnende Touristensaison in der Sächsischen Schweiz – auch darum, wann der Freistaat weitere Baumaßnahmen am Basteifelsen plant.

Nach eineinhalb Wochen kommt die Antwort. Allerdings nicht vom ZFM, sondern von Stephan Gößl, dem Sprecher des sächsischen Finanzministers Georg Unland (CDU). Per E-Mail teilt er mit: „Unter Aufsicht des Finanzministeriums prüfen die zuständigen Stellen bis Sommer 2017 Lösungsmöglichkeiten für das Basteigebiet. Ziel der Prüfung ist der Erhalt der touristischen Attraktion Bastei.“ Das aber kann nun vieles bedeuten. „Das Ergebnis ist offen“, sagt Stephan Gößl am Telefon. Er könne dem nicht vorgreifen, zumal das Ministerium auch die bisher erfolgten Untersuchungen noch einmal grundlegend analysieren will. Und, so Gößl, man müsse sich natürlich mit den anderen Behörden wie der Landkreis- und der Nationalparkverwaltung abstimmen, wie es an dem Felsen weitergehen soll. Eine Botschaft bleibt: Die Bastei ist jetzt Chefsache im Ministerium.

Fast wortgleich fallen auch die Antworten vom Landratsamt und von der Nationalparkverwaltung aus. Bis Sommer 2017 werde man mit den anderen Behörden an Lösungsmöglichkeiten für das Basteigebiet arbeiten. Viel Hoffnung, dass auch die vorderen zehn Meter auf dem Felsen irgendwann wieder betreten werden können, machen Geologen hingegen nicht. Manche Experten sagen, dass sie erstaunt hat, wie instabil der Felsen ist.

Erinnert sei an dieser Stelle an die Aufgabe der Nationalparkverwaltung. Ihr erklärtes Ziel ist seit mehr als 20 Jahren, die Natur zu schützen und den Besuchern der Sächsischen Schweiz ein möglichst unverstelltes und beeindruckendes Naturerlebnis zu ermöglichen. Es dürfte folglich im Interesse des Parks liegen, dass jährlich rund 1,5 Millionen Besucher allein die Basteiaussicht besuchen. Das ist einer Schätzung zufolge jeder fünfte Besucher der Sächsischen Schweiz. Man stelle sich vor, ein Großteil der Gäste würde in ruhigere Gefilde innerhalb des Parks ausweichen.

Die Zeit für eine Lösung drängt, die Saison steht vor der Tür. Umso mehr verwundert die Kommunikation des Ministeriums. Man wolle sich alles noch mal ganz genau anschauen, heißt es. Genauere Informationen für die Öffentlichkeit, die sämtliche Studien und Maßnahmen am Fels ja bezahlt, gibt es erst mal nicht.

