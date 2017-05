Höhere Löhne im Gastgewerbe

Die rund 48 000 Beschäftigten im sächsischen Hotel- und Gaststättengewerbe bekommen mehr Geld. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Montag in Berlin mitteilte, steigen die Entgelte in der untersten Bewertungsgruppe rückwirkend zum 1. April um 2,7 Prozent. Der neue Stundenlohn betrage dann 9,08 Euro brutto pro Stunde.

Alle anderen Entgelte erhöhen sich ebenfalls rückwirkend um 2,6 Prozent. Der Ecklohn für einen Facharbeiter nach dreijähriger Ausbildung liegt dann bei 1669 Euro brutto, hieß es. Die Ausbildungsvergütungen steigen um 40 Euro pro Ausbildungsjahr.

„Wir konnten mit dem Abschluss erreichen, dass es spürbare Verbesserungen beim Entgelt für die Beschäftigten im sächsischen Gastgewerbe gibt. Allerdings gibt es auch für die Zukunft noch deutlichen Spielraum nach oben“, sagte Petra Schwalbe, Verhandlungsführerin der Gewerkschaft NGG. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 12 Monaten und ist erstmals zum 31. März 2018 kündbar. (dpa)

