Hinweise zu totem Baby Die Polizei ermittelt weiter zu dem Neugeborenen, das am Donnerstag leblos in Niederau bei Meißen gefunden wurde.

Mit Absperrbändern haben die Ermittler der Polizei den Ort gekennzeichnet, an dem das tote Baby gefunden wurde. © Claudia Hübschmann

Meißen. Der Polizeisprecher hält sich bei der Anfrage der Sächsischen Zeitung am Telefon bewusst bedeckt. Ja, es habe schon mehrere Hinweise aus der Bevölkerung zu dem tot aufgefundenen Neugeborenen vom vergangenen Donnerstag und seiner möglichen Mutter gegeben. Was diese beinhalten, wollte er jedoch nicht sagen. „Wir wollen den Ermittlern keine Steine in den Weg legen, indem wir weitere Ergebnisse bekanntgeben“, so der Polizeisprecher. Fest steht aber: Die Ermittlungen zu dem Fall laufen weiterhin.

Wie die Polizei bereits am Freitag nach der Obduktion des Kindes mitteilte, war dieses nach der Geburt offenbar noch lebensfähig. Besonders nach der Mutter wurde da bereits gesucht, „da nicht auszuschließen war, dass sie sich selbst in einer hilflosen Lage befindet“, so die Polizei. Dabei kamen neben Suchhunden auch Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Gefunden hatte den toten Säugling am frühen Donnerstagnachmittag der Lehrling eines Landwirtschaftsbetriebes in Niederau. Das leblose Baby lag an einem mit Betonsteinen aufgeschütteten Gestrüpp an der Kirchstraße, direkt neben dem Gelände der Genossenschaft. Wie die Polizei nun gegenüber der Sächsischen Zeitung bestätigte, handelt es sich um einen Jungen. Wie lange das Kind schon dort lag, ist eine von vielen noch offenen Fragen. (SZ/dob)

