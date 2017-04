Hin und weg Zwei Stunden und mehr fahren Pendler täglich durch die Region. Einer von ihnen erzählt, warum er genug davon hat.

zurück Bild 1 von 2 weiter Kurze Pause und schnell weiter: Viel Zeit bleibt Andreas Bühn nicht. Der Hochschuldozent arbeitet in Bautzen, wohnt aber in Dresden. Wenn er pünktlich auf Arbeit ankommen will, muss er früh aufstehen – und auch die Staumeldungen beachten. © Uwe Soeder Kurze Pause und schnell weiter: Viel Zeit bleibt Andreas Bühn nicht. Der Hochschuldozent arbeitet in Bautzen, wohnt aber in Dresden. Wenn er pünktlich auf Arbeit ankommen will, muss er früh aufstehen – und auch die Staumeldungen beachten.



Von Dresden nach Bautzen, von Bautzen nach Dresden. Jeden Tag fährt Andreas Bühn diese Strecke. Er kennt jede Ampel, jede Straßenkreuzung, jede Kurve. Seit drei Jahren pendelt der 39-Jährige zwischen den beiden Städten hin und her. Erst fuhr er mit dem Zug, später mit dem Auto. Dass ihn der lange Arbeitsweg viel Zeit kostet, weiß er. Auch, dass er täglich viele Kilometer zurücklegt. Doch genau ausgerechnet hat er sich das noch nicht. Dabei sind die Zahlen schnell summiert: Um auf Arbeit zu kommen, legte er bisher eine Strecke zurück, die ihn fast zweimal um die Erde führen könnte. Rund 40 Tage seines Lebens hat ihn das Pendeln gekostet.

Der Tag beginnt früh. Kurz nach sechs Uhr startet Andreas Bühn seinen Wagen. Nur schnell raus aus der Stadt, denkt er sich. Der Pendler weiß: In der nächsten Stunde wird der Verkehr auf Dresdens Straßen dichter. Wenn sich Autos an Autos reihen und lange Schlangen vor den Ampeln bilden, will er schon die Autobahn erreicht haben. Dort ist er von Lastern umgeben. Die Brummifahrer überholen sich, auf der linken Spur drängelt ein Raser vorbei. Der 39-Jährige muss sich konzentrieren und die Gedanken an den Arbeitstag erst einmal zur Seite schieben. Für die Staumeldungen dreht er das Radio lauter. Ein Unfall auf der A 4 – aber nicht in Richtung Görlitz. Der Pendler ist erleichtert. Als er die Türme von Bautzen sieht, ist klar: Er wird seine Arbeit pünktlich beginnen können.

Viele kommen zum Arbeiten nach Bautzen

Der Hochschuldozent ist nur einer von vielen Pendlern in der Region rund um Bautzen. Nun könnte man meinen, die meisten Berufstätigen verlassen den Landkreis. Tatsächlich überqueren für ihren Job täglich mehr als 35 000 Menschen die Kreisgrenze. Doch der umgedrehte Weg ist auch nicht mehr so ungewöhnlich. Das zeigen die Zahlen des Statistischen Landesamtes. Demnach gibt es inzwischen mehr als 25 000 Einpendler, also Menschen, die zum Arbeiten in den Kreis Bautzen kommen.

Als er die Stelle an der Berufsakademie in Bautzen annahm, dachte Andreas Bühn nicht daran, dass das Pendeln so anstrengend werden könnte. Er arbeitete zunächst als Dozent. Doch dabei blieb es nicht. Der Dresdner stieg zum Studiengangsleiter auf, wurde Ansprechpartner für etwa 100 Studenten. Viel Verantwortung und ein voller Terminkalender gehören zu seinem Job. Freizeit bleibt da ohnehin kaum. Das Pendeln raubt extra Zeit. Andreas Bühn ist froh, wenn er zu Hause ist. An Weggehen ist dann oft nicht mehr zu denken.

Pendeln kostet Nerven

Als Bahnpendler kämpfte der Dresdner mit Verspätungen, als Autopendler mit Staus. Ständig ist da Druck, die Sorge, nicht rechtzeitig anzukommen. Mindestens 10-mal hat er für die Fahrt nach Hause länger als zwei Stunden gebraucht. „Das gehört eben dazu“, sagt er. Doch Andreas Bühn gibt auch zu, dass das Pendeln oft Nerven kostete. Nämlich dann, wenn er an heißen Sommertagen im Stau stand und seine Wasserflasche vergessen hatte. Oder, wenn er im Winter am Bautzener Bahnhof auf den Zug wartete und sich dort nicht aufwärmen konnte. Er hat versucht, den Arbeitsweg bewusster zu nutzen. Doch das Auto ist nun einmal kein mobiles Büro.

Nicht nur für Hochschuldozenten gibt es im Kreis Bautzen Arbeit. Zwar liegt die Zahl der Beschäftigten pro 1 000 Einwohnern unter dem sächsischen Durchschnitt. Doch der Trend zeigt: Es kommen immer mehr Beschäftigte hinzu – über 6 000 im Vergleich zu 2008. Vor allem im Bereich der Dienstleistungen, aber auch im produzierenden Gewerbe, im Handel und im Gastgewerbe kann der Landkreis inzwischen eine Zunahme verzeichnen. Damit dieses Potenzial auch genutzt wird, hat das Landratsamt gemeinsam mit Handels- und Handwerkskammer die Rückkehrer-Börse „Wiederda“ ins Leben gerufen. Dabei sollen Menschen angesprochen werden, die gern in die Region wiederkommen würden – wenn sie hier Arbeit finden. Die Veranstaltung bietet hiesigen Firmen die Möglichkeit, sich mit jungen Leuten oder eben den Rückkehrern unterhalten zu können. Dreimal fand diese Börse bereits statt.

Umzug geplant

Und noch ein Angebot hat das Landratsamt für Fachkräfte organisiert. Auf einer Internetseite haben die Mitarbeiter der Behörde Informationen zur Region gebündelt. Neben einem Link zur Jobbörse der Arbeitsagentur gibt es dort auch Hinweise zum Thema Bauen und zu Kitas und Schulen der Region.

Andreas Bühn benötigt keine Internetseite, keine Informationsbroschüre, die ihm erklärt, wie toll der Landkreis ist. Er hat sich bereits entschieden. Weil inzwischen auch seine Lebensgefährtin in Bautzen arbeitet, möchte er umziehen. Der 39-Jährige hat ein altes Umgebindehaus in Cunewalde gekauft. Noch gibt es viel zu tun. Das Haus muss renoviert werden. Wann genau er mit seiner Frau einziehen kann, weiß er noch nicht. Die Vorfreude ist aber schon groß. „Es ist ein guter Kompromiss. Cunewalde ist gut gelegen. Ich mag die Natur“, sagt er.

Das Auto wird der Pendler auch nach seinem Umzug noch brauchen. Doch er kann seine Fahrtzeit immerhin um die Hälfte reduzieren. Dem alten Wohnort Dresden trauert er nicht hinterher. Natürlich sei es schön gewesen, mal schnell in ein Café, in eines der vielen Museen oder ins Theater gehen zu können. Doch so oft sei das nicht vorgekommen. An den Wochenenden arbeitet er oft weiter oder nutzte die wenige Freizeit, um sich von der langen Arbeitswoche zu erholen. Und was ist, wenn auf dem platten Land doch mal Langeweile aufkommt? Dann setzt sich Andreas Bühn eben wieder ins Auto und fährt in die sächsische Landeshauptstadt. Die Strecke kennt er ja.

