Hilfe für ein Mädchen, das nicht laufen kann Eine Sechsjährige ist durch einen Gendefekt an den Rollstuhl gefesselt. Ein gebrauchtes Auto soll helfen, das Transportproblem zu lösen.

Fiona wird ihre Beine ein Leben lang nicht benutzen können. Mutti Corina Patek will ihr trotzdem das Leben so angenehm wie möglich gestalten – dabei hilft Apotheker Stephan Creuzburg von den Lions. © Frank Claus

Wenn sie könnte, dann wäre sie ein Wirbelwind. Aber sie kann es nicht. Hopsen, laufen, toben – das alles ist ihr nicht vergönnt. Und dennoch steckt sie an mit ihrem kindlichen Humor, ihren großen Augen, die über alles staunen können, und ihren kecken Sprüchen.

Dass Fiona, die sechsjährige Tochter von Corina Patek aus Kraupa, bald in die Schule kommt, ist unübersehbar: Zahnlücken blitzen in ihrem Mund, wenn sie lacht. Und klar, die ersten Milchzähne werden aufbewahrt. In schicken kleinen Dosen. Wie andere Kinder liebt sie Süßes, nascht gern Schokolade und Gummibärchen. Aber eines ist anders: Fiona kann seit ihrer Geburt ihre Beine nicht bewegen. Es ist ein Gendefekt, medizinisch als spinale Muskelatrophie Typ II bezeichnet. Die Mutter erklärt es einfach: „Das Gehirn sendet Signale an die Nerven. Die wiederum benötigen ein bestimmtes Protein, das bei Fiona zu wenig produziert wird. Deshalb ist die Weiterleitung an die Muskeln nicht gegeben. Die verkümmern.“ Wie sehr würde die 34-Jährige ihrem Mädchen eine schönere Kindheit wünschen. Und dann wieder Fionas Lächeln, das für so viel entschädigt.

Besuch vom Apotheker

Es klingelt an der Wohnungstür. „Hallo Herr Creuzburg“, ruft die Kleine, und der Apotheker, zudem Mitglied im Lions-Club Elsterwerda-Bad Liebenwerda, muss sich setzen und bekommt von Fiona ein Gummibärchen gereicht. Die beiden sind schon vertraut. Stephan Creuzburg weiß, wie sehr die Mutter gefordert ist. Dass sie nachts mehrfach wach ist, um ihre Tochter im Bett zu drehen. Dass sie mit der Kleinen regelmäßig nach Strehla zum Therapiereiten fährt. „Sie ist eine ganz Liebe“, flüstert er, als die Mutter gerade zum Kaffeekochen in die Küche gegangen ist.

Diesmal ist er da, um letzte Absprachen für das Benefizkonzert auf Gut Saathain zu treffen. Der Lions-Club hat sich den Hut aufgesetzt, nachdem ein Mitglied vom Mädchen hörte. „Unsere Mitglieder wollen, dass der Spendennachmittag ein Erfolg wird“, sagt der Apotheker. – Fiona wiegt inzwischen 18 Kilogramm. Bei jeder Fahrt zum Kindergarten, zu den Physiotherapien, zu Ausflügen und Besuchen hebt sie ihre Mutter ins Auto. „Jetzt wird sie wirklich langsam schwer“, sagt Corina fast entschuldigend. Fiona erzählt von dem Video, das Werner Neumann vom Fotostudio für das Benefizkonzert angefertigt hat. In dem Streifen sieht das Hineinbugsieren der Kleinen ziemlich energisch aus. „Na ja, es geht halt nur mit Reinschmeißen“, sagt die Kleine und weiß, dass Mutti inzwischen viel Schwung benötigt.

Bald soll die Sechsjährige einen elektrischen Rollstuhl bekommen. Im Pkw klappt der Transport von Kind und Hilfsgerät nicht mehr. Corina Patek hat einen behindertengerechten Transporter mit Laderampe angeboten bekommen. „Uns reicht ein Gebrauchter. Wichtig ist, ich kann Fiona und den Rollstuhl transportieren.“ Etwa 20 000 Euro muss die Mutter dennoch aufbringen. Geld, das die Ergotherapeutin nicht hat. Betteln gehen will sie aber auch nicht. „Ich wollte nicht einfach irgendwo etwas schreiben und um Hilfe bitten“, sagt sie. Dem Lions-Club hat sie sich anvertraut – und ihrer Schwägerin Anita Patek davon erzählt. Die hat gleich mal festgelegt: „Dann singe ich eben was.“ Die Idee für ein Benefizkonzert war geboren. Die Schwägerin ist ausgebildete Solistin in den Bereichen Rock/Pop und Musical. Sie singt mit professionellen Playbacks. „Das macht sie richtig gut“, sagt Corina Patek. Die Schwägerin ist zudem ein Organisationstalent. Sie hat mit dem Brandenburger Lions-Club und dem befreundeten aus Großenhain ein Programm zusammengestellt. Autor Bernd Krause liest aus seinem Werk „Seelenflügel“. Der Magier René sorgt für Staunen. Die Bigband Crazy Ties aus Riesa/Großenhain swingt, bietet Soul-Klassiker, Latin- und Pop-Titel. Der Benefiznachmittag soll Abwechslung für Familien bieten und hat schon viele Helfer gefunden. Flammkuchen werden gebacken, Eis ausgegeben, Erzieherinnen und Muttis aus Fionas Kita wollen Kaffee und Kuchen verkaufen.

Lange hat der Lions-Club überlegt, wie das Geld eingespielt werden könnte und sich dann auf einen Eintrittspreis verständigt. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet 35 Euro, das Einzelticket 19 Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. „Der Eintritt ist die Spende“, sagt Creuzburg. Er soll komplett dem guten Zweck dienen. Die Unkosten für Saalmiete, Technik- und kleinere Künstleraufwendungen finanzieren die Lions.

Benefizkonzert am 28. Oktober ab 15.30 Uhr auf Gut Saathain; Karten im Vorverkauf unter anderem in Elsterwerda in der Stadtapotheke Stephan Creuzburg (Poststraße). Spenden für das Auto sind möglich unter dem Kennwort „Fiona Mobil“ : IBAN: DE02 180 510 00 3400 2018 11. Auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt; Auskünfte erteilt Schirmherr Stephan Creuzburg.

