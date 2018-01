Hilfe für Caro Ein MDR-Team drehte im Tierheim Krietzschwitz. Besonders eine Hündin benötigt Unterstützung.

Die scheue Hündin Caro aus Rumänien muss operiert werden. Danach sucht sie einen neuen Besitzer.

Der MDR hat am Mittwoch im Tierheim Pirna gedreht.

Pirna. Caro kommt ganz groß raus. Die Hündin aus dem Tierheim Pirna wird jetzt in der MDR-Sendung „Tierisch, tierisch“ eine Hauptrolle spielen. Ein Kamera-Team mit Moderatorin Uta Bresan besuchte am Mittwoch das Heim, um insgesamt acht Tiere vorzustellen, in der Hoffnung, dass sie dann zeitnah vermittelt werden. Bevor Caro allerdings ein neues Herrchen oder Frauchen bekommt, muss der Schäferhund-Mix zunächst operiert werden.

Caro hat ein besonders tragisches Schicksal hinter sich. Der Mischling stammt aus Rumänien. Das dortige Tierheim konnte Caro nicht vermitteln, sodass sie zur Tötung vorgesehen war. Rettung kam in letzter Minute. Über einen Tierschutzverein wurde die Hündin nach Deutschland gebracht und gelangte so ins Pirnaer Tierheim. „Ungefähr zweimal im Jahr nehmen wir solche Tiere auf, um sie vor dem Tod zu retten. Die meisten stammen aus Osteuropa“, erklärt Meika Jehn, Chefin des Tierheims in Krietzschwitz.

Caro fehlt der Schwanz. Ob eine Misshandlung oder ein Unfall die Ursache dafür ist, kann Jehn nicht sagen. Untersuchungen haben ergeben, dass ihr Afterbereich stark zerstört war. „Er ist nicht richtig wieder zusammengewachsen und auch der Schließmuskel funktioniert nicht mehr korrekt “, so die Tierheimchefin.

Die notwendige Operation ist kostspielig, Jehn schätzt sie auf mehrere 100 Euro ein. Deshalb ist das Tierheim verstärkt auf Spenden angewiesen. Auch in der MDR-Sendung wird das Problem angesprochen. Jehn hofft, dass genügend Geld für die Operation zusammenkommt.

Danach kann Caro noch nicht sofort vermittelt werden, sondern wird zunächst zur Pflege in einem Haushalt untergebracht. Die Tierheim-Mitarbeiter wären mit dieser zeitaufwendigen Aufgabe überfordert. „Es gibt schon Interessenten, die Caro vorübergehend aufnehmen würde“, berichtet Jehn. Caro wurde 2012 geboren. Sie ist etwas scheu, was sich aber später im Umgang mit ihr legt. Der neue Besitzer sollte folglich viel Einfühlungsvermögen und Geduld mitbringen, sagt Meika Jehn.

Ebenfalls Nami, der Rüde aus Heidenau, sucht noch einen neuen Besitzer. Sein ehemaliger Eigentümer ließ ihn einfach in der Wohnung zurück, als er auszog. Nachbarn alarmierten die Behörden, sodass Nami schließlich ins Tierheim Pirna kam (SZ berichtete).

Sendetermin „Tierisch, tierisch“, 24. Februar, 19.50 Uhr, MDR-Fernsehen

