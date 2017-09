Hightech an Wilsdruffs Stadtrand Der Medizintechnik-Konzern B. Braun richtet sein neues Werk ein und will damit zum Weltmarktführer aufschließen.

zurück Bild 1 von 4 weiter In dieser 143 mal 62 Meter großen Halle sollen Blutwäschefilter für Dialyse-Geräte produziert werden. Es sei die modernste derartige Fabrik in Europa, heißt es beim Investor B. Braun Melsungen AG. Die Auslieferung der ersten Produkte aus Wilsdruff ist für das Frühjahr 2018 geplant. © Karl-Ludwig Oberthuer In dieser 143 mal 62 Meter großen Halle sollen Blutwäschefilter für Dialyse-Geräte produziert werden. Es sei die modernste derartige Fabrik in Europa, heißt es beim Investor B. Braun Melsungen AG. Die Auslieferung der ersten Produkte aus Wilsdruff ist für das Frühjahr 2018 geplant.

Das Labor: Es wird mit zwölf Mitarbeitern besetzt, die im Schichtsystem arbeiten. Sie sind in dieser Woche eingezogen und derzeit damit beschäftigt, die Labortechnik einzurichten und zu testen.

Der Reinraum: Hier werden die Filter zusammengesetzt. „Die Arbeit findet unter einem künstlich erzeugten Klima statt“, sagt Werksleiter Ralph Kunze. Die Mitarbeiter tragen Spezialanzüge.

Das Kesselhaus: Die zwei Tanks mit einem Fassungsvermögen von je 7 000 Litern Wasser stehen in einem separaten Bau. Der Dampf wird für die Aufbereitung der Chemikalien gebraucht.

Das Erste was auffällt, sind Rohre, Kabel und Lüftungsschächte. Kilometerlang ziehen sie sich durch Gänge, Hallen, Treppenhäuser. Ralph Kunze steigt über die Kabelstränge, schlängelt sich vorbei an Paletten mit Styropor und Männern, die auf Leitern stehen. Irgendwo kreischt eine Metallsäge – Edelstahl dominiert hier die Ausstattung. Kunze ist der Werksleiter einer völlig neuen Fabrik, die innerhalb weniger Monate an Wilsdruffs Stadtrand entstand und wo nun der Innenausbau auf Hochtouren läuft. In dem Werk sollen ab dem ersten Quartal des nächsten Jahres Blutwäschefilter für Dialyse-Geräte produziert werden. Investor ist der Medizintechnik-Konzern B. Braun Melsungen AG.

Im Prinzip entstehe in Wilsdruff eine kleine Chemiefabrik, sagt Kunze. „Die Materialen kommen größtenteils in flüssiger Form an, werden aufbereitet, gemischt, verarbeitet. Sämtliche Bauteile für die Filter werden in Wilsdruff produziert und zum fertigen Produkt zusammengesetzt.“

Damit das funktioniert, wird die Fabrik bis unters Dach mit modernster Technik gefüllt. Im Erdgeschoss des 143 Meter langen und 62 Meter breiten Gebäudes entsteht eine Spinnerei, wo die Kunstfasern für die Membranen der Filter gesponnen werden. Gleich daneben liegt der Reinraum, mit gut 5 600 Quadratmetern die größte Arbeitshalle des neuen Werks. Hier werden die Filter zusammengesetzt. Neben dem Reinraum befindet sich eine kleinere Werkhalle, in der die Kunststoffteile für die Filter produziert, also per Spritzgussverfahren angefertigt werden. Im hauseigenen Labor werden Materialien, Zwischenprodukte und die fertigen Filter stichprobenartig einer Qualitätskontrolle unterzogen.

Damit die Produktion reibungslos läuft, befindet sich in der gesamten Dachetage eine „Fabrik in der Fabrik“, wie der Werksleiter das nennt. Hier sind alle Anlagen installiert, die für die Produktionsbedingungen sorgen – von der Wasseraufbereitungsanlage über Luftfilter und Klimatechnik bis hin zu den Servern für die Computer. „B. Braun investiert einen höheren zweistelligen Millionenbetrag, wovon allein zwei Drittel nur für die Technik ausgegeben werden“, erläutert Ralph Kunze. Sein Personal für den Produktionsstart hat der Werksleiter bereits zusammen. Fast 170 Mitarbeiter wurden rekrutiert, angefangen von Produktionsarbeitern, über Gebäudetechniker und Laboranten bis hin zu Ingenieuren. Das Laborteam hat in dieser Woche angefangen, die Arbeitsplätze einzurichten. Sie sind die ersten Mitarbeiter vor Ort. Alle anderen werden derzeit noch in den Standorten Radeberg und Berggießhübel eingearbeitet.

In Sachsen vertreten ist das Unternehmen B. Braun, das weltweit mehr als 60 000 Mitarbeiter in 64 Ländern beschäftigt, seit 2004. Damals übernahm der Konzern eine Produktionsstätte in Radeberg und auch ein Zulieferwerk in Berggießhübel. Dort werden die Hohlfasern hergestellt, die dann in Radeberg in die Filter eingesetzt werden. Sukzessive wurde die Produktion ausgebaut, doch in Radeberg ist man von der Fläche her am Limit. Rund 13 Millionen Dialysatoren werden hier jährlich hergestellt. Mit dem Wilsdruffer Werk werden nun die Produktionskapazitäten nahezu verdoppelt, die Werke in Radeberg und Berggießhübel bleiben als Standorte erhalten.

Denn der Bedarf an Blutwäschefiltern wächst weltweit, weil immer mehr Menschen in den Industrie- und auch in den Schwellenländern an chronisch kranken Nieren leiden. Die Patronen, nur etwa 25 Zentimeter lang und rund sieben Zentimeter dick, können lediglich einmal benutzt werden. Ein Dialyse-Patient muss im Schnitt zwei bis dreimal pro Woche an ein Dialysegerät angeschlossen werden und braucht demnach zwischen 110 und 130 Filter pro Jahr, Marktführer ist Fresenius. Kunze: „Mit dem Wilsdruffer Werk wollen wir zur Spitze aufschließen.“

zur Startseite