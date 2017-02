„Herr Innenminister, Aussitzen ist keine Politik!“ Die Opposition fordert nach den Fehlern im Fall al-Bakr nicht nur bessere Konzepte, sondern auch neue Köpfe bei Polizei und Justiz.

Dresden. Innenminister Markus Ulbig und Justizminister Sebastian Gemkow (beide CDU) hatten sich am Mittwoch vor dem Landtag gerade zum Pannenfall al-Bakr erklärt, da gerieten sie sofort ins Kritikfeuer der Opposition. Die will sich nicht damit abfinden, dass die beiden Regierungsmitglieder nach etwas öffentlicher Reue und dem Ankündigen von Reformen einfach weitermachen wollen. Für die Fraktion der Grünen ist das vor allem im Fall des Innenministers eine fragwürdige Angelegenheit. Der Abgeordnete Valentin Lippmann verwies auf die politische Verantwortung, die Ulbig nach der Pannenserie trage. Die Fehler von anderen – gemeint waren die Mitarbeiter der Polizeiführung – entbänden ihn keinesfalls davon, forderte Lippmann den Minister zum Rücktritt auf. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es erhebliche Zweifel gebe, ob die Umsetzung des von Ulbig angekündigten neuen Sicherheitskonzeptes unter seiner Leitung überhaupt möglich sei. Zu oft habe sich gezeigt, dass solchen Worten keine Taten folgen. „Aussitzen, Herr Minister, ist nun mal keine Politik!“

Zuvor gingen auch die Linken mit Ulbig hart ins Gericht. Der Abgeordnete Enrico Stange verwies darauf, dass der Minister seit 2009 für die Gefahrenabwehr zuständig ist. Trotzdem sei es dazu gekommen, dass ein Terrorverdächtiger wie al-Bakr vergangenes Jahr nur knapp und mithilfe etlicher Zufälle gestoppt werden konnte. „Man hat mehr Glück als Verstand gehabt.“ Neben dem Rücktritt Ulbigs forderte die Linksfraktion auch die Entlassung von Jörg Michaelis, Chef des Landeskriminalamtes.

Die AfD-Fraktion spannte schließlich im Jahr der Bundestagswahl den ganz großen Bogen. Die Kritik an den sächsischen Ermittlungspannen verband man direkt mit der „fatalen Bundespolitik“. Es wären Fehler mit Ansage gewesen, da die Sicherheitsbehörden schon vor 2015 überlastet gewesen seien, spielte der Abgeordnete Carsten Hütter auf den Beginn der Flüchtlingswelle an, um dann festzustellen: „Wir haben frühzeitig davor gewarnt.“

Sowohl Ulbig als auch Gemkow reagierten nicht direkt auf die Flut der Vorwürfe, zumal ihnen die Redner der CDU-SPD-Koalition etwas Rückendeckung gaben. Doch während das Parlament noch über das vom Innenminister angekündigte Sicherheitskonzept debattierte, machte eine Meldung die Runde. Zufall oder nicht, just ebenfalls am Mittwoch meldete Sachsen nun die erfolgreiche Abschiebung eines Bekannten des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri. Der 26-jährige Tunesier sei von Beamten der Landespolizei aus der Untersuchungshaft in Berlin abgeholt und von Frankfurt aus mit einer Linienmaschine in sein Heimatland gebracht worden. (SZ/gs)

zur Startseite