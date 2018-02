Herd angelassen: Brand in einer Dachgeschosswohnung in Leipzig

Um so etwas sicher zu vermeiden, ein Vorschlag. Alters- und deppengerechter Herd: Mein Herd wird komplett über einen Schütz gesteuert, und der wird geschaltet über eine zuverlässige Minuten-Zeitschaltuhr (Countdown-Timer). Wenn ich kochen will, wähle ich erstmal die voraussichtliche Kochzeit - danach geht der Herd von alleine aus. So vermeide ich auch das Anbrennen von Speisen - egal was mir eventuell dazwischenkommt. Natürlich, Installation durch einen Fachmann unter Einhaltung aller Vorschriften!