Helfer verhindert Raubüberfall Ein Mann hat versucht, am Postplatz eine Frau zu bestehlen. Ihre Hilferufe bekam ein Fußgänger mit.

Am Postplatz ist der Vorfall passiert. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers hat in der Nacht zum Mittwoch an der Frauenkirche in Görlitz einen Mann vorläufig festgenommen, der zuvor am Postplatz eine Frau überfiel.

Das Ziel des 19-jährigen Deutschen war offenbar das Bargeld der 40-jährigen Fußgängerin. „Durch Hilferufe aufmerksam geworden, rannte ein Passant zu dem Geschehen“, teilt die Polizei mit. Der Räuber ließ von der Frau ab. Diese verständigte daraufhin die Polizei, die zum Tatort eilte.

Der 25-jährige Helfer aus Syrien konnte den Beamten den Täter sehr gut beschreiben, heißt es. Eine Funkwagenbesatzung ergriff den Mann in unmittelbarer Nähe. Sanitäter kümmerten sich um die leicht verletzte Frau. „Ganz unbekannt waren sich Täter und Opfer offenbar nicht“, so die Polizei. Der Deutsche sprach die 40-Jährige zuvor in einer Bar in der Altstadt an. (szo/tc)

