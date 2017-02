Helfer angemotzt und gefährdet Die Feuerwehr muss in der Sächsischen Schweiz eine Ölspur beseitigen. Die Reaktionen einiger Autofahrer sind nicht nur beleidigend.

In Langenhennersdorf wurden Feuerwehrleute angemotzt. © Marko Förster

Ölspuren zu beseitigen, gehört zur fast täglichen Arbeit der Feuerwehren. So auch am Donnerstag und Sonnabend für die Langenhennersdorfer und Berggießhübler. Routine, möchte man meinen. Doch was sich am Donnerstag abspielte, empörte die Langenhennersdorfer Feuerwehrleute.

Die Ölspur auf der Hauptstraße in Berggießhübel war größer als sonst üblich und damit auch noch rutschiger. Viele Kraftfahrer kamen ins Schleudern, die Feuerwehrleute eingeschlossen. Deshalb haben sie sich für eine Vollsperrung der Kreuzung Hauptstraße/An der Waldburg entschieden. Diese Entscheidung war mit der vor Ort anwesenden Polizei abgesprochen, teilt die Feuerwehr mit. Eine Spezialfirma sollte die Ölspur beseitigen. Bis zu deren Eintreffen wurde die Straße voll gesperrt. So weit alles normales Geschäft. Für die Feuerwehr. Einige Kraftfahrer kamen damit jedoch offenbar nicht klar.

Dass sie nicht erfreut sind über eine Vollsperrung, können die Feuerwehrleute ja noch verstehen, aber Beschimpfungen, Beleidigungen bis hin zur Gefährdung der Einsatzkräfte, weil die Absperrung umfahren werden muss – das gehe gar nicht. Die Feuerwehr nimmt das zum Anlass, um noch einmal an die Kraftfahrer zu appellieren: „Leute, wir machen das nicht, um euch zu ärgern. Wenn die Feuerwehr eine Straße sperrt, was ja nun wirklich nicht oft passiert, dann hat das einen Grund. Respektiert dies doch und nehmt einen Umweg in Kauf.“ Einige forderten bereits, die Kraftfahrer anzuzeigen, die sich nicht an die Regeln hielten. Das hält Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos) für schwierig. „Leider werden die Leute immer aggressiver“, sagt er. Auch er mahnt: Die Feuerwehr macht nur ihre Arbeit im Interesse der Sicherheit aller. (SZ/sab)

