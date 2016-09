Heimat und Patriotismus als Kraftquelle

Streitgarant oder Mittel zur Integration? In der Debatte um die „Leitkultur“ geht es oft sehr krampfig zu. So mancher fragt sich: Worum geht es hier eigentlich? Und wer will hier der Leithammel sein? Fragen und Antworten zum Thema:

Wo kommt der Begriff „Leitkultur“ eigentlich her? Als Erfinder gilt der Göttinger Nahostwissenschaftler Bassam Tibi. Er stammt aus Syrien, hat also auch eigene Erfahrungen mit Integration. Der Politologe hat den Begriff 1998 geprägt. Tibi plädierte damals für eine „Leitkultur“, die sich dem Erbe der europäischen Aufklärung verpflichtet sieht. Der damalige Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Friedrich Merz, griff den Begriff 2000 auf. Er forderte, Zuwanderer sollten sich „der gewachsenen freiheitlichen deutschen Leitkultur“ anpassen.

Wie hat sich der Diskurs seit den Tagen von Merz verändert? Damals protestierten vor allem die Grünen und der Zentralrat der Juden gegen die Idee einer „Leitkultur“. Kritik kam auch von einigen SPD-Politikern. Heute beteiligen auch die islamischen Verbände und Migrantenvereine aktiv an der Debatte. Sie sind jetzt besser organisiert. Viele Migranten und ihre Nachfahren lehnen den Gedanken einer „Leitkultur“ ab. Verbände wie die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) fordern von den Repräsentanten des Staates vielmehr einen Dialog „auf Augenhöhe“.

Was heißt das konkret? Das heißt, sie wollen, dass ihre Religion und die Kultur ihrer Herkunftsstaaten als gleichwertig anerkannt werden. In einem Offenen Brief, der sich gegen das aktuelle Parteiprogramm der AfD richtet, erklären muslimische Wissenschaftler, Künstler und Politiker: „Die deutsche Rechtsordnung ist der verbindliche Rahmen unseres Zusammenlebens. In ihr können sich alle Menschen mit ihren verschiedenen Überzeugungen und Lebensstilen friedlich entfalten. Gerade das macht unser Land aus.“ Zu den Erstunterzeichnern gehören der Comedian Abdelkarim, die CDU-Bundestagsabgeordnete Cemile Giousouf, die Theologin Tuba Isik, eine Bundeswehrsoldatin, und der Schriftsteller Feridun Zaimoglu.

Wer liefert sonst noch Argumente? Die muslimische Religionspädagogin Lamya Kaddor bezeichnet sich selbst als „Verfassungspatriotin“. In ihrem neuen Buch „Die Zerreißprobe“ warnt sie vor einer um sich greifenden „Deutschomanie“ und fordert: „Wir brauchen ein neues deutsches Wir“. Kaddor bezeichnet sich selbst als liberale Muslimin. Sie sagt, als Reaktion auf das Buch habe sie viele Drohungen und Hassbriefe erhalten.

Was erhoffen sich die heutigen Befürworter der Leitkultur? Für die CSU ist die Leitkultur ein Schlüssel für eine gelungene Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern. CSU-Chef Horst Seehofer sagte am Mittwoch in seiner Regierungserklärung im bayerischen Landtag: „Wer bei uns leben will, der muss mit uns leben wollen.“ Die CSU hat den Begriff in ihr Grundsatzprogramm aufgenommen, er ist Grundlage des bayerischen Integrationsgesetzes und er soll auch in der Verfassung verankert werden. Damit liege seine Partei im Trend, meint der Vorsitzende der CSU-Grundsatzkommission Markus Blume. Er sagt: „Konservativ sein ist wieder modern und wird auch nachgefragt.“