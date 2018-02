Hausexplosion in Neukirch Bei dem Unglück wurde ein Wohnhaus schwer beschädigt. Dutzende Feuerwehrleute sind vor Ort.

Bei der Explosion in Neukirch stürzte eine Hauswand ein. © Rocci Klein

Neukirch. In einem Wohnhaus in Neukirch/Lausitz ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Explosion gekommen. Wie Augenzeugen berichten, wurde das Gebäude schwer beschädigt. So stürzte unter anderem eine Hauswand ein. Dutzende Feuerwehrleute sind vor Ort. Zur Ursache der Explosion ist noch nichts bekannt.

Nach Auskunft des Neukircher Bürgermeisters Jens Zeiler, der ebenfalls an der Unglücksstelle war, wurde ein Hausbewohner bei der Explosion schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei kündigt für den späten Nachmittag weitere Informationen an. (szo)

