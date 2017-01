Hausarzt kritisiert Grippeimpfsystem Im Gesundheitsamt gibt es den Vierfachschutz kostenfrei, in der Praxis aber nicht. Der Putzkauer Dr. Günter Biesold findet das ungerecht.

Dr. Günther Biesold ist Hausarzt in Putzkau. © Steffen Unger

Vierfacher oder nur dreifacher Schutz gegen die Influenza? Die Debatte darüber reißt nicht ab, seitdem die SZ darüber berichtete. Hausarzt Dr. Günther Biesold aus Putzkau reagiert auf den Artikel „Ärger um die Grippe-Impfung“ vom 19. Januar. Darin erfahre man, dass es beim Grippeimpfen „Klassenunterschiede“ gibt, sagte er. Während im Kreisgesundheitsamt der Vierfachschutz kostenlos an gesetzlich Versicherte verabreicht wird, steht Hausärzten dafür nur der Impfstoff mit dem Schutz gegen drei Virenstämme zur Verfügung. Gesetzlich Versicherte, die in ihrer Hausarztpraxis den höherwertigen und teureren Impfstoff möchten, müssen die Grippeschutzimpfung selbst bezahlen – rund 30 Euro. „So wie ich verstehen viele meiner Kollegen solche Regelungen nicht, zumal ein Ende der Grippewelle noch nicht abzusehen ist“, sagte der Putzkauer Hausarzt. Seiner Meinung nach bedarf es deutschlandweit einheitlicher Regelungen – sowohl hinsichtlich der Bundesländer als auch der Krankenkassen.

In der Praxis von Dr. Günther Biesold wurden in dieser Saison rund 650 Patienten gegen die Virusgrippe geimpft, die meisten mit dem trivalenten Impfstoff, der gegen drei Virenstämme schützt. Rund 40 Patienten – sowohl privat als auch gesetzlich Versicherte – entschieden sich für den tetravalenten Impfstoff und damit für den Schutz gegen vier Virenstämme. Insgesamt, so der Hausarzt, habe man mit der Grippeschutzimpfung gute Erfahrungen gemacht. Wer sich jetzt mit einer Virusgrippe in die Praxis meldet, ist in den meisten Fällen nicht geimpft.

Dr. Ingo Mohn, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, bestätigte auf Anfrage, dass gesetzlich Versicherte im gesamten Freistaat in der Regel nur den Dreifachschutz bekommen. „Sofern aus ärztlicher Sicht im Einzelfall keine medizinischen Gründe für den Einsatz des tetravalenten Impfstoffs bestehen, kann dieser nur privat verordnet und geimpft werden“, sagte er. In diesem Fall bezahlen die Patienten nicht nur den Differenzbetrag, sondern die komplette Impfung. (SZ)

zur Startseite