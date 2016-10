Hauptsache, es knallt Hochzeit oder Geburtstag: In einigen Gemeinden in der Lausitz zünden immer mehr Feuerwerke. Viele sind gar nicht genehmigt.

Natürlich genehmigt: Die Eröffnung der Konventa-Messe im April feierten die Löbauer mit Feuerwerk. © Bernd Gärtner

Kein Wochenende vergeht in Beiersdorf ohne großen Knall. „Mindestens einmal pro Woche findet bei uns oder in unserer Nachbargemeinde Oppach ein Feuerwerk statt“, erzählt Hagen Kettmann, Bürgermeister von Beiersdorf (parteilos). In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Feuerwerke außerhalb der Silvesterzeit stark angestiegen. Schuleingang, Hochzeit, runder Geburtstag, kein runder Geburtstag – gefeiert wird offenbar gerne mit Spektakel am Himmel. Nicht nur dem Bürgermeister ist das aufgefallen. Im Beiersdorfer Gemeinderat waren die vielen Feuerwerke erst kürzlich Thema. Dabei haben Kettmann und seine Räte nichts gegen Feierlaune. Ihr Problem: Die meisten der privaten Knallereien sind nicht angemeldet.

Auch andere Gemeinden spüren das. „Eine Zunahme an Feuerwerken ist auch in Bernstadt zu verzeichnen“, sagt Sonja Tschirn vom Ordnungsamt der Stadt. Wer dort sein privates Feuerwerk anmeldet, bekommt das in der Regel auch genehmigt – außer am Stadthaus Bernstadt. „Die enge Bebauung lässt dort keine Feuerwerke zu“, erklärt Sonja Tschirn. Und trotzdem: „Es gibt eine ganze Reihe von Bürgern, die Feuerwerke nach Lust und Laune zünden, ohne irgendeine Genehmigung.“ Darüber, private Feuerwerke generell nicht mehr zu genehmigen, denken weder Beiersdorf noch Bernstadt nach. Andernorts aber ist man diesen Schritt gegangen.

Wer ist überhaupt zuständig?

In Bad Muskau, im Landkreis-Norden, genehmigt das Ordnungsamt schon seit einiger Zeit keine privaten Feuerwerke mehr. Aber auch hier gibt es das Problem: Nicht jeder fragt um Erlaubnis. Das bringe die Stadtverwaltung immer wieder in Erklärungsnot, wenn einem Bürger ein Feuerwerk nicht genehmigt wird, ein Nachbar dann aber trotzdem Raketen zündet, erzählt Bürgermeister Andreas Bänder (CDU). Dazu kommen die Feuerwerke, die Profis bei privaten oder auch öffentlichen Veranstaltungen zünden. Denn dann ist nicht Stadt oder Gemeinde für die Genehmigung zuständig, sondern das Landratsamt.

Kreissprecherin Marina Michel erklärt die Regelung: Die Städte und Gemeinden können für private Personen unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen vom Abbrennverbot machen – also ein privates Feuerwerk genehmigen. Anders ist es, wenn man für sein Fest einen Profi beauftragt. Pyrotechniker, die eine Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz besitzen, melden die Feuerwerke beim Landratsamt Görlitz, erklärt Marina Michel. Die Behörde prüft dann, ob es Einwände von anderen Ämtern wie dem Naturschutz, dem Brandschutz oder dem Forst gibt. „Wer sich unsicher ist, wo er sein Feuerwerk anmelden muss, kann sich bei unserem Ordnungsamt erkundigen“, so Marina Michel.

Dass es überhaupt angemeldet ist, wäre Hagen Kettmann wichtig. Den Bad Muskauer Weg will er aber nicht gehen. „Das ist für uns keine Option. Ich appelliere lieber an den gesunden Menschenverstand“, sagt er. „Es ist wie beim Autofahren: Das kann auch jeder gerne tun, aber dafür braucht man eine Erlaubnis.“ Heißt, bei der Planung sollte man auch die 35 Euro Gebühr für die Genehmigung einrechnen. Ohne die kann es noch sehr viel teurer werden: Sollte bei einem nicht genehmigten Feuerwerk ein Brand ausbrechen, muss der Verursacher für den Feuerwehreinsatz zahlen, erklärt Hagen Kettmann.

Auch viele andere Städte und Gemeinden verlangen für die Genehmigung eine Gebühr, 31 Euro sind es zum Beispiel in Löbau. Einen gravierenden Anstieg bei der Zahl der Feuerwerke kann die Stadt allerdings nicht feststellen. In Löbau wurden in diesem Jahr bis zum 30. September 29 Genehmigungen erteilt. Im gleichen Zeitraum 2015 waren es 24. Zittau kommt auf ähnliche Zahlen: 2014 sind 30 Feuerwerke, im vergangenen Jahr 35, und in diesem Jahr bis jetzt 30 private Feuerwerke gezündet worden. „Es ist also nicht wirklich eine außergewöhnliche Zunahme festzustellen“, so Stadtsprecher Kai Grebasch.

Und illegale Feuerwerke? Grebasch erklärt, warum dieses Frage so schwierig ist: Um festzustellen, ob ein Feuerwerk nun genehmigt ist oder nicht, brauche es eine konkrete Anzeige. „Bisher wurden uns derartige Verstöße nicht angezeigt“, so Grebasch. Das könnte auch daran liegen, dass es für den Laien schwer zu erkennen ist, um welche Art Feuerwerk es sich überhaupt handelt. „Viele handelsübliche Feuerwerke der Klasse II kann man wegen der zunehmenden Breite von Batteriefeuerwerken kaum noch von professionellen Feuerwerken unterscheiden.“

Steffen Kubitz aus Neueibau ist selber Pyrotechniker. Eine Steigerung an Aufträgen habe auch er in den vergangenen Jahren in der Region nicht bemerkt, sagt er. Trotzdem hat er eine Erklärung dafür, warum manche Gemeinden mehr Feuerwerke verzeichnen: „Es ist viel leichter geworden, an Pyrotechnik heranzukommen“, sagt Kubitz. Was früher nur zu Silvester ging, ist heute das ganze Jahr über möglich. Internet-Händler und Pyrotechniker vertreiben inzwischen Feuerwerk unabhängig von der Jahreszeit. Auch Steffen Kubitz verkauft Raketen und Böller, wenn man ihm eine Genehmigung vorlegen kann. „Und der Verkauf läuft ganz gut. Der Umsatz über das Jahr ist unverändert“, sagt er.

Manche gehen aber auch einen anderen Weg und kaufen ihre Pyrotechnik in Tschechien oder Polen. Das ist auch Hagen Kettmann, hauptberuflich Polizist, schon aufgefallen. „In den Böllern, die man auf Märkten hinter der Grenze bekommt, ist oft Industriesprengstoff drin“, warnt er. Viele der Produkte sind in Deutschland gar nicht zugelassen – und können gefährlich sein. (mit bb)Auf ein Wort

