Haubitz will zurück an sein Gymnasium Was kommt nach dem Amt als Kultusminister? Die SZ beantwortet Fragen zur Zukunft von Frank Haubitz.

Abgetaucht: Für Medienanfragen steht der ehemalige Kultusminister Frank Haubitz derzeit nicht zur Verfügung – nach diesem Abgang verständlich. © ronaldbonss.com

Was passierte nach der Entlassung aus dem Kabinett?

Am Montag – kurz nach der Vorstellung des neuen Kabinetts in der Staatskanzlei – hat Frank Haubitz seinem Nachfolger Christian Piwarz (CDU) offiziell das Amt übergeben. Davor habe es ein „sehr gutes und vertrauensvolles Gespräch“ gegeben, sagte Piwarz in einem MDR-Interview. Haubitz habe ihm zugesichert, auch weiterhin als Fachmann und Ratgeber mit seiner Expertise zur Verfügung zu stehen. Danach ist Haubitz abgetaucht, für Medienanfragen steht er nicht zur Verfügung.

Gibt es eine politische Zukunftfür Frank Haubitz?

Politisch könnte es ruhig werden. Er hat als parteiloser Quereinsteiger kein Mandat im Landtag. Das Amt als Vorsitzender des Philologenverbandes hatte er im Oktober abgelegt. Seit 1998 leitete er den Berufsverband für Gymnasiallehrer und führte in dieser Funktion auch bildungspolitische Debatten. Dadurch wurde er in Sachsens Schulpolitik bekannt.

Welche Ansprüche hat Frank Haubitz durch sein Ministeramt?

Im Dezember hat Haubitz noch sein Ministergehalt erhalten. Ehemalige Mitglieder der Staatsregierung haben nach dem Ausscheiden Anspruch auf Übergangsgeld. Haubitz war mit 56 Tagen der Minister mit der kürzesten Amtszeit in Sachsen. Nach dem sächsischen Ministergesetz wird das Übergangsgeld für mindestens drei Monate gezahlt. Ab Januar steht Frank Haubitz für diese Zeit das volle Amtsgehalt zu. Der 59-Jährige ist durch seine Tätigkeit als Schulleiter seit Jahren Beamter.

Kann er wieder in seinen alten Beruf zurückkehren?

Ja, das ist möglich. Frank Haubitz leitete vor der Ernennung zum Kultusminister 27 Jahre lang das Gymnasium Dresden-Klotzsche. Dort hat der Diplomlehrer für Mathematik und Geografie auch seit 1983 unterrichtet. Es sei sein Wunsch, an die Schule zurückzugehen, heißt es. Dazu habe es auch schon vor der Berufung ins Ministeramt durch Ex-Ministerpräsident Stanislaw Tillich Absprachen gegeben. Seine Rückkehr als Schulleiter werde momentan geprüft. „Für Herrn Haubitz würde ich nur liebend gerne den Posten wieder räumen“, sagte der derzeitige Direktor Jens Rieth am Montag. Er ist selbst seit 17 Jahren an der Schule tätig, hat dort sein Referendariat gemacht und arbeitete unter Haubitz als stellvertretender Leiter.

zur Startseite