Hat ein Kontrolleur Fahrgäste verletzt? Zwei Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft haben ein Ehepaar am Postplatz der Straßenbahn verwiesen, weil sie einen Döner aßen. Doch nicht nur das soll passiert sein.

An der Haltestelle Postplatz/Berliner Straße mussten die Fahrgäste aussteigen. © Archivfoto: Rolf Ullmann

Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Straßenbahn, die sich bereits am 25. Oktober 2016 in Görlitz ereignet haben soll. Eine 33-jährige Frau und ihr 29-jähriger Ehemann waren am Nachmittag mit einem gültigen Fahrschein in der Straßenbahn unterwegs, wie Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz mitteilt. „Beide aßen dabei jedoch einen Döner.“

Kontrolleure der zuständigen Verkehrsgesellschaft sprachen die Eheleute daraufhin an. Sie verwiesen beide an der Haltestelle Berliner Straße/Postplatz der Straßenbahn. Dabei soll nach Aussage des Polizeisprechers ein 28-jähriger Kontrolleur auch körperliche Gewalt gegen das Ehepaar ausgeübt haben. „Das zog sich leichte Verletzungen zu.“ Im Bereich der Haltestelle kam es anschließend zu weiteren Wortgefechten, bis schließlich eine hinzu gerufene Streife des örtlichen Polizeireviers eintraf.

Der Kriminaldienst ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zum genauen Hergang machen können, sollen sich im Polizeirevier Görlitz (035816500) melden. (szo/tc)

