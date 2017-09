Hast du schnelles Netz oder wohnst du auf dem Land? Wo es in Sachsen beim Breitbandausbau hakt – und was sich künftig bessern soll.

Grenzenlos surfen und Videos sehen, TV in höchster Auflösung, Musik in höchster Qualität - nur mit dem schnellen Internet lassen sich solche Wünsche erfüllen. © dpa

Hinten steht die Null. Und zwar für fünf Regionen in Sachsen. Im Vogtlandkreis und den Landkreisen Bautzen, Görlitz, Meißen und Leipzig gibt es nicht einen einzigen Haushalt, in dem per Glasfaserkabel schnelles Internet mit über 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) ins Haus oder die Wohnung kommt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag hervor.

Nur sieben Prozent der sächsischen Haushalte haben demnach einen Internetzugang, bei dem auch auf der „letzten Meile“, also dem Abschnitt von der Ortsvermittlungsstelle des Netzbetreibers bis zum Anschluss im Haus, schnelle Lichtwellenleiter vorhanden sind. Die Quote entspricht fast exakt dem Bundesschnitt. Allerdings gehört Deutschland mit sieben Prozent Glasfaser-Anteil im OECD-Vergleich zu den Schlusslichtern.

Ausbauziele in weiter Ferne

Auch beim Breitband-Ausbau, der auf das weniger zukunftsträchtige Kupferkabel setzt, hakt es mancherorts. Bisher verfügen 70 Prozent aller Haushalte zwischen Görlitz und Plauen über einen Anschluss, der Datenraten von mindestens 30 Mbit/s bietet. Im ländlichen Raum liegt die Quote bei 35 Prozent. „Die digitale Kluft zwischen Stadt und Land zu überbrücken, gelingt nicht“, sagt der Dresdner Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn. Orte wie Johanngeorgenstadt im Westerzgebirge oder Rosenthal-Bielatal in der Sächsischen Schweiz gelten nach wie vor als „weiße Flecken“, wenn es um leitungsgebundene Breitbandversorgung geht.

Erklärtes Fernziel der Landesregierung ist es, bis 2025 eine flächendeckende Abdeckung mit 100-Mbit-Zugängen zu erreichen. „Mit Blick auf die aktuelle Abdeckung von 49 Prozent und die langsame Entwicklung erscheint dies unerreichbar“, sagt Kühn. Immerhin wird inzwischen in einigen Regionen zügig ausgebaut. Laut Bundesverkehrsministerium, das für die Beantwortung der Anfrage zuständig war, erhielten manche Landkreise dafür bereits Bundes-Fördermittel im hohen acht- oder gar neunstelligen Bereich. Spitzenreiter sind demnach die Landkreise Bautzen und Görlitz mit 120 beziehungsweise 72 Millionen Euro. Sachsens Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Brangs (SPD) reist dieser Tage durch den Freistaat, um weitere Förderbescheide zu übergeben. Am gestrigen Mittwoch war er dafür in Heidenau.

LTE ist Alternative bei „schlechter Leitung“

Die Alternative für schlecht versorgte Regionen ist nach wie vor das Drahtlos-Internet Long Term Evolution, kurz LTE. Allerdings gibt es auch hier deutliche Unterschiede bei der Verfügbarkeit. Ein Beispiel hierfür ist der Landkreis Görlitz: Nirgendwo in Sachsen ist die flächenmäßige LTE-Abdeckung niedriger. Derzeit liegt die Quote bei 76 Prozent. Gut versorgte Landkreise wie Mittelsachsen oder Zwickau kommen dagegen auf über 95 Prozent. Noch besser sieht es erwartungsgemäß in den Großstädten aus: Leipzig hat im Stadtgebiet flächendeckend LTE anliegen, in Dresden und Chemnitz fehlt nicht mehr viel.

Doch LTE hat einen Nachteil: Es handelt sich um ein gemeinsam genutztes Medium, bei dem sich alle Nutzer einer Funkzelle die Bandbreite teilen müssen. Oder anders gesagt: Je mehr Nutzer in der direkten Umgebung online sind, desto langsamer surft jeder Einzelne. Von den Netzbetreibern beworbene maximale Datenraten seien dann schnell Makulatur, heißt es bei der Bundesnetzagentur.

Dann doch lieber Glasfaser: Ginge es nach den Grünen im Bundestag, sollte der Bund seinen verbliebenen, milliardenschweren Aktienanteil an der Telekom verkaufen, um finanziellen Spielraum für einen beschleunigten Ausbau zu gewinnen. Diese Forderung findet sich auch im Wahlprogramm der FDP. Bundesminister Alexander Dobrindt hat derlei Pläne bislang zurückgewiesen. Der CSU-Politiker hofft stattdessen auf Erlöse aus Frequenzvergaben, die in zukunftssichere Glasfaserprojekte gesteckt werden könnten.

Neue Anwendungsszenarien

Die Frequenzen braucht es für 5G – jenen Mobilfunkstandard, der in einigen Jahren auf LTE (alias 4G) folgen wird und Datenraten von bis zu 10 000 Megabit pro Sekunde schaffen soll. Damit will die Mobilfunkbranche völlig neue Anwendungen ermöglichen. Zum Vergleich: Vodafone und Telekom bewerben derzeit LTE-Tarife mit Datenraten von bis zu 500 Megabit.

Haben Sie langsames Internet?

Wie man das Tempo des eigenen Breitbandanschlusses richtig misst, erklärt die Bundesnetzagentur online unter www.breitbandmessung.de (Menüpunkt FAQ). Die Messung lässt sich von dort aus starten.

Übersicht zur Versorgung in Sachsens Landkreisen

