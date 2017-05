Hammerschläge kontra Gaspistole Nach der Schießerei in Weißwasser ist Konstantin Bille wieder frei. Dem von ihm attackierten Schützen geht es besser.

Die Polizei sperrte am Freitagnachmittag den Tatort ab. Die Beamten waren mit einem Großaufgebot vertreten. Es gab einige Schaulustige (hier im Hintergrund zu sehen). © Toni Lehder

Ich hätte nie gedacht, dass man durch so eine schreckliche Geschichte berühmt werden kann, sagt Konstantin Bille. Als er sich am Montag auf den Weg zur Arbeit machte, wurde der Inhaber eines Computer An- und Verkaufs in Weißwasser von wildfremden Menschen auf der Straße gegrüßt. Manche fragten ihn sogar nach seinem Befinden. Denn der 41-Jährige hatte am Freitagnachmittag erlebt, was man keinem Ladenbesitzer wünscht. Er war gerade dabei, den Laptop eines Kunden zusammenzubauen, den dieser am Nachmittag abholen wollte. „Ich habe mich gefreut. Es ist Freitag, bald Wochenende und es gibt noch Geld“, erzählt er. Doch dann kam alles ganz anders.

Gegen 16 Uhr betrat ein Mann das Geschäft und schoss auf ihn. Mehrfach und aus kurzer Entfernung. Mit einer Gasdruckpistole, wie die Polizei später vermelden wird. Der Mann schoss auch vor dem Laden noch um sich, traf dabei einen Linienbus, dessen Fahrer und Fahrgast zum Glück unverletzt blieben. Konstantin Bille verfolgte den Schützen über die Eisenbahnbrücke hinweg ein Stück die Bautzener Straße entlang, schlug dann mit einem Hammer auf diesen ein. Passanten hatten inzwischen die Polizei alarmiert. Der schwer verletzte Schütze wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei war, wie deren Sprecher Thomas Knaup auf SZ-Anfrage bestätigte, mit Beamten des örtlichen Reviers, der Kriminalpolizei und des Einsatzzuges der Polizeidirektion im Einsatz. Dass das SEK vor Ort gewesen sei, bezeichnete er als „alternativen Fakt“.

Konstantin Bille wurde in Polizeigewahrsam genommen. 23 Stunden blieb er in der Zelle. Mehrfach hätten sich, so sagt er, die Beamten nach seinem Befinden erkundigt. Da er unter Schock gestanden habe, waren sie zuvor mit ihm im Krankenhaus. Am Samstagnachmittag brachten sie ihn nach Hause. Insgesamt fünfmal wurde er getroffen. Auf der Stirn, an der Nase, am Hals, am Arm und an der Hüfte. Erst in der Zelle bemerkte er die Kugel im Arm, war deshalb am Sonntag noch einmal in der Notaufnahme des Krankenhauses Weißwasser. Die Kugel an der Kehle hatte er sich selbst entfernt – und die Stelle „mit reichlich russischem Wodka desinfiziert.“ Zur inneren Desinfektion habe er auch noch „Sto-Gramm“ getrunken, aber nur 40-Prozentigen, wie er anfügt. Er stamme aus Sibirien, dort mache man das eben so, sagt er. Dunkelblau unterlaufen sind die Stellen und richtige Löcher, da wo die Kugeln ihn getroffen haben. Pflaster verdecken das.

Auf die Frage, ob er den Täter gekannt habe, antwortet er ausweichend. Er lebt seit 1999 in Weißwasser. Bei 15000 Einwohnern kenne ja beinahe jeder jeden. Zu dem Ereignis selber, will er sich nicht äußern. Er sei froh, dass der andere „am Leben geblieben und außer Lebensgefahr ist.“ Von einem Bekannten wisse er, dass er zwei Tage im künstlichen Koma lag. Was Bille jetzt erwartet, da lasse er sich überraschen. Die Kriminalpolizei ermittelt „zum Verdacht der wechselseitig begangenen gefährlichen Körperverletzung“, wie Thomas Knaup erklärt. Dabei werden auch die Hintergründe der Tat zu beleuchten sein.

Nachdem die Polizei in dem kleinen Laden an der Bahnhof-/Ecke Bautzener Straße alle Spuren gesichert und dabei zwei Einschusslöcher in der Wand festgestellt hat, bekam Konstantin Bille am Montag, um 14.45 Uhr, die Schlüssel für sein Geschäft zurück. Zunächst befürchtete er, dass die Kunden einen großen Bogen um seinen Laden machen würden. Doch eine Viertelstunde später kam der erste Kunde und wollte einen Fernseher repariert haben.

„Sachverhalte, bei denen Schusswaffen eine Rolle spielen, stellen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz eine Ausnahme dar“, heißt es bei der Polizei. Umso mehr überschlagen sich die Kommentare in den sozialen Netzwerken. Reinhard Duerr schreibt bei Facebook: „Juristisch gesehen hat das Opfer nicht richtig gehandelt. Da ein Weglaufen des Täters keine Notwehr ist. Menschlich gesehen ist seine Wut zu verstehen.“ Juli Schurig findet: „Richtig so, dass sich das Opfer bei der Schießerei in Weißwasser wehrte!!“ Andere verweisen darauf, dass Selbstjustiz in Deutschland nicht erlaubt ist. Ein Großteil der Kommentare geht jedoch unter die Gürtellinie. Bemerkenswert hingegen sind die vielen besorgten Anfragen von Usern, was denn da wohl in der Heimat los sei.

