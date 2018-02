„Gruppe Freital“-Prozess Halbherzige letzte Worte Am letzten Verhandlungstag äußern sich noch einmal die Angeklagten der Gruppe Freital. Nun warten alle auf das Urteil.

Der mutmaßliche Anführer: Timo S. und den anderen sieben Mitgliedern der Gruppe Freital wirft die Staatsanwaltschaft die Bildung einer terroristischen Vereinigung vor. Sie sollen sich an fünf Sprengstoffanschlägen beteiligt haben – auf Asylbewerberwohnungen in Freital und ein alternatives Wohnprojekt in Dresden. © Gerald Hänel

An sonnigen Tagen ist die Sicht im provisorischen Gerichtssaal besonders schlecht. In den Scheiben, die das Publikum von den Beteiligten dieses Terrorprozesses trennen, wird der von außen angestrahlte Sichtschutz reflektiert – es ist daher kaum möglich, die acht Angeklagten zu beobachten. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Die sieben Männer und eine Frau im Alter von 20 bis 40 Jahren sind mutmaßliche Anführer und Mitglieder einer terroristischen Vereinigung, die unter dem Namen „Gruppe Freital“ bekannt ist.

An diesem sehr sonnigen Dienstag reden auch manche von ihnen von Reflexionen. Sie hätten in der Untersuchungshaft viel Zeit zum Reflektieren gehabt. Es ist der 75. Verhandlungstag in dem Prozess, der am 7. März vergangenen Jahres begonnen hatte, in der Kantine einer eigens für diesen Prozess umgebauten Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Jeder Angeklagte hat das Recht auf sein letztes Wort.

Wer jedoch erwartet hatte, die Angeklagten würden sich am letzten Prozesstag konkret mit ihrem Fremdenhass auseinandersetzen, wurde enttäuscht. Als erster spricht Patrick F., der zusammen mit Timo S. als Rädelsführer der Gruppe Freital gilt und für den die Bundesanwaltschaft die höchste Strafe von elf Jahren Haft gefordert hat. F. sagt nur: „Es tut mir leid. Ich kann es mir nicht erklären, warum, wieso und weshalb.“ Justin S., der Jüngste, sagt, er wolle sich bei den Geschädigten entschuldigen und würde die Taten am liebsten rückgängig machen. Nach der Entlassung wolle er seine Ausbildung fortsetzen.

Maria K. bittet alle Beteiligten für ihr Verhalten um Entschuldigung. „Ich wünschte, ich könnte den Geschädigten die Frage nach dem Warum beantworten, denn auch ich verachte Diskriminierung und Ausgrenzung.“ Sie selbst habe sich vor 15 Jahren als homosexuell geoutet, wofür sie verachtet worden sei. Mit welcher Motivation sie sich jedoch 2015 an den Anschlägen in Freital und Dresden beteiligt hat, dazu sagt auch sie nichts. Da sind sie wieder, die Schatten der Reflexionen.



Für eine Überraschung sorgt Timo S., der morgens aufgeregt mit seinen Verteidigern diskutierte. Will er heute doch etwas sagen? Nach einer halbstündigen Beratungspause sagt er jedoch nur: „Ich habe mich entschieden, mich schweigend zu verteidigen aufgrund der prozessualen Situation. Ich hoffe, dass der Senat mir das nicht übelnimmt.“ Philipp W.s letztes Wort ist widersprüchlich. Niemand habe ihn zu irgendetwas gezwungen, sagt er. Er habe aus freier Entscheidung heraus gehandelt und sei nun alleine dafür verantwortlich. Er habe auch niemanden verletzen oder gar töten wollen. Dann aber sagt er, er habe sich von „manipulativem Gequatsche und Alkohol“ hinreißen lassen.



Die Angeklagten sollen ab Mitte 2015 eine terroristische Vereinigung gebildet haben. Innerhalb eines Vierteljahres beteiligten sie sich an fünf Sprengstoffanschlägen – auf Asylbewerberwohnungen in Freital und ein alternatives Wohnprojekt namens Mangelwirtschaft in Dresden. Schon im Januar hatte die Bundesanwaltschaft Haftstrafen zwischen fünf und elf Jahren für die Angeklagten gefordert. Die Plädoyers der Verteidiger lagen deutlich niedriger. Mehrfach kritisierten sie, den Angeklagten werde ein „politischer Prozess“ gemacht. Für einen Eklat sorgte Martin Kohlmann aus Chemnitz, Verteidiger von Mike S. Er sagte, er halte sein Plädoyer nur, damit es „nach einem Systemwechsel“ in einem Verfahren gegen den Senat „strafschärfend“ berücksichtigt werde. Oberstaatsanwalt Jörn Hauschild von der Bundesanwaltschaft kritisierte Kohlmann nun scharf. Wenn man von der „Weißen Rose als Gruppe München“ spreche, „erinnert das ganz stark an Geschichtsrevisionismus“. Er hoffe, dass die Anwaltskammer Kohlmanns „Verhalten noch mal etwas näher beleuchtet“.



Nebenklagevertreter Alexander Hoffmann sagte, Kohlmann habe das Gericht bedroht und damit die Taten der Angeklagten nun im Prozess fortgesetzt, nämlich „den politischen Gegner einzuschüchtern, zu bedrohen und zum Rückzug zu zwingen“. Er appellierte an die Richter: „Sie müssen eine adäquate Antwort finden.“



Der Vorsitzende Richter Thomas Fresemann sagte, der Senat werde sein Urteil am Mittwoch, 7. März, verkünden – genau ein Jahr nach dem Beginn des ersten Terrorverfahrens in Sachsen.

zur Startseite

Artikelempfehlung Halbherzige letzte Worte An sonnigen Tagen ist die Sicht im provisorischen Gerichtssaal besonders schlecht. In den Scheiben, die das Publikum von den Beteiligten dieses Terrorprozesses trennen, wird der von außen angestrahlte Sichtschutz reflektiert – es ist daher kaum möglich, die acht Angeklagten zu beobachten. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Die sieben Männer und eine Frau im Alter von 20 bis 40 Jahren sind mutmaßliche Anführer und Mitglieder einer terroristischen Vereinigung, die unter dem Namen „Gruppe Freital“ bekannt ist. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/halbherzige-letzte-worte-3887273.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: