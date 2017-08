Hakenkreuze und Hitlerbilder gepostet 63 Fälle von Volksverhetzung werden einem Meißner zur Last gelegt. Er gibt sich geläutert. Doch ist er das wirklich?

Tatwerkzeug Handy. Damit postete der Angeklagte volksverhetzende Fotos und Texte. © dpa

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten sitzt der 43-jährige Meißner vor dem Amtsgericht. Anfang Juli wurde er wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft soll er in seiner Wohnung ein 13-jähriges Kind an verschiedenen Körperstellen unsittlich berührt haben. Doch das Verfahren wurde ausgesetzt, weil das Mädchen nicht als Zeugin vor Gericht erschien. Zudem hat die Richterin dem Angeklagten einen Pflichtverteidiger zugeordnet. Dieses Verfahren hat er also noch vor sich.

Diesmal steht er wegen ganz anderen Straftaten vor Gericht. Volksverhetzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Etwa eine halbe Stunde braucht der Staatsanwalt, um die 63 Tatvorwürfe detailliert vorzutragen. Dem fünffachen Familienvater wird vorgeworfen, auf einer deutschsprachigen, russischen Internetseite verschiedene Bilder gepostet zu haben. Auf denen sind vor allem immer wieder Fotos von Hitler und Hakenkreuze mit entsprechenden Kommentaren zu sehen. „Es wird Zeiten geben, wo ihr mich schimpfen werdet, weil ich nicht alle Juden vergast habe“, ist unter einem Kopfbild Hitlers zu lesen. Unter einem anderen Hitlerbild steht: „Vermisst seit 1945. Adolf, bitte melde dich, Deutschland braucht dich!“ Auch gegen Flüchtlinge hetzt der Mann. Ein Foto zeigt ein „Überraschungsei“, dass als „Sonderedition für Asylanten“ angepriesen wird. Es ist eine Handgranate mit dem Kommentar: „Spannung, Spiel und weg.“ Auch ein Foto mit Totenkopf-Runen und der Aufschrift „Meine Ehre heißt Treue“ ist zu finden.

Der Angeklagte räumt ein, was nicht zu leugnen ist, gibt sich geläutert. Es sei peinlich und unentschuldbar, was er da gemacht habe, er sei jedenfalls nicht so erzogen worden, ein toleranter Mensch, sagt er. Schuld sind aus seiner Sicht andere. „Ich habe mich mitreißen lassen. Die Fotos waren ja im Netz, ich habe sie nur geteilt. Ich verstehe nicht, dass solche Seiten nicht verboten sind“, sagt er einerseits und spricht andererseits von „geschichtlichen Fotos“. Erst im Nachhinein habe er festgestellt, dass das alles nicht so „spaßig“ war, wie er glaubte. Jetzt mache er so etwas jedenfalls nicht mehr, werde es auch nie wieder tun, beteuert er. Das seien Sätze, die Angeklagte sonst nur vor dem Jugendrichter sagten, stellt der Richter fest.

Es gelingt im Laufe der Hauptverhandlung nicht, die Motive für seine Taten und für seinen jetzigen Sinneswandel zu ergründen. Ist es Frust über sein Leben, in dem er nicht viel erreicht hat? Er verneint das. Zwar schaffte er die 10. Klasse, brach aber zwei Berufsausbildungen ab. Seine erste Ehe wurde geschieden. Jetzt ist er wieder verheiratet, seine Frau verdient das Geld und hat in der Beziehung offenbar die Hosen an. Immer wieder redet sie in die Verhandlung hinein, bis sich der Richter das verbittet. Der Angeklagte bezieht Arbeitslosengeld II.

Oder war es der Alkohol? In der anderen Verhandlung hatte er zugegeben, dass er Alkoholiker ist. Doch auch davon ist diesmal nicht die Rede. Der Richter nimmt ihm seinen Sinneswandel jedenfalls nicht ab. Wenn man auf die Internetseite schaut und sieht, was der Angeklagte auch nach den hier angeklagten Taten postete, ist das auch kaum nachvollziehbar. „Ihr Haarschnitt lässt jedenfalls nicht darauf schließen, dass Sie sich von der Sache verabschiedet haben“ sagt der Richter dem Mann, der wegen Diebstahls und Besitzes einer verbotenen Waffe vorbestraft ist. Dafür erhielt er jeweils Geldstrafen. So ist es auch diesmal.

Er wird zu einer Geldstrafe von 1 000 Euro verurteilt. Die kann er auch abarbeiten, dazu muss er 500 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten. Das Gericht berücksichtigt bei dem milden Urteil, dass er geständig war, Reue zeigte und die Taten rund zwei Jahre zurückliegen. Dabei hat der Angeklagte noch Glück, dass das Gericht das Handy als Tatwerkzeug nicht einzog.

Nun hat der 43-jährige Meißner noch den Missbrauchsprozess am Hals. Wird er auch dort verurteilt, droht in jedem Fall eine Gefängnisstrafe.

