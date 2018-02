Hakenkreuz mit Unkrautvernichter auf Fußballplatz gesprüht

Leipzig. Ein sieben mal sieben Meter großes Hakenkreuz haben Unbekannte auf den Rasen eines Fußballplatzes in Leipzig aufgebracht. Sie verwendeten dafür vermutlich ein Pflanzenschutzmittel, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. An den Stellen, an denen die Substanz aufgetragen wurde, seien auf dem Rasen bräunliche Verfärbungen zu erkennen gewesen.

Ein Übungsleiter hatte den Vereinpräsidenten am Mittwoch über die Tat informiert. Das Hakenkreuz sei unkenntlich gemacht worden, teilte die Polizei weiter mit. Der Sachschaden belaufe sich auf 2 500 Euro. (dpa)

