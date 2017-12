Haftstrafe für Kindesentführer Mehrere Stunden bringt ein Entführer in Leipzig ein zwölfjähriges Mädchen in seine Gewalt. Das Kind schafft es, einen Notruf abzusetzen. In einem Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde der Mann jetzt verurteilt.

Eingang zum Landgericht Leipzig © Jan Woitas/dpa

Leipzig. Für die Entführung und Vergewaltigung einer Zwölfjährigen in Leipzig muss ein 36-Jähriger sechs Jahre und elf Monate in Haft. Das Landgericht Leipzig verurteilte den Mann am Mittwoch unter anderem wegen schwerer Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauch des Kindes sowie Freiheitsberaubung. Der Deutsche hatte das Mädchen im Juni in einem präparierten Transporter mit abgeklebten Scheiben verschleppt. Der Zwölfjährigen gelang es, mit dem Handy einen Notruf abzusetzen. Sie konnte nach mehreren Stunden in der Gewalt des Entführers von der Polizei befreit werden.

Wegen des Alters des Opfers war die Öffentlichkeit von dem Prozess ausgeschlossen worden. Auch das Urteil begründeten die Richter auf Antrag von Staatsanwaltschaft und Nebenklage hinter verschlossenen Türen. Schutzwürdige Interessen des Mädchens sollten nicht verletzt werden, erklärte die Vorsitzende Richterin. Die Anwältin des Opfers, Ina Tust, sagte, der Ausschluss der Öffentlichkeit sei für die Familie sehr wichtig gewesen.

Mit dem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten elf Jahre gefordert. „Ich hätte mir eine höhere Strafe gewünscht“, sagte Tust. Dennoch sei sie mit dem Verlauf des Prozesses zufrieden. Der Angeklagte habe ein umfassendes Geständnis abgelegt - und so der Zwölfjährigen eine Aussage erspart. „Sie ist heilfroh, dass sie hier nicht auftreten musste“, sagte ihre Anwältin. Dem Mädchen gehe es „den Umständen entsprechend“ gut.

Verteidiger Malte Heise erklärte, sein Mandat wolle sich in der Haft in eine Therapie begeben. Der 36-Jährige sei süchtig nach Pornografie gewesen. Das sei auch der Auslöser für die Tat gewesen. Der gelernte Automechaniker und Vater eines neunjährigen Sohnes habe wenige Monate vor der Tat sogar seinen Job gekündigt, um von morgens bis abends Pornos zu schauen. „Er hat alle anderen Bereiche seines Lebens komplett vernachlässigt“, sagte Heise. Irgendwann habe er das, was er in den Filmen sah, selbst erleben wollen. Die Zwölfjährige kannte der Mann nicht, sie sei ein „absolutes Zufallsopfer“ gewesen.

In dem Handy-Notruf konnte das Mädchen den Transporter kurz beschreiben. Es war ein Mietwagen - den der Mann auf seinen echten Namen gemietet hatte. Über die Kontrolle der Namenslisten und eine anschließende Handy-Ortung kamen die Fahnder dem Entführer auf die Spur. Was passiert wäre, wenn die Polizei den Mann nicht so schnell gestoppt hätte, darüber wollten die Anwälte keine Vermutungen anstellen. „Es verbleibt bei Spekulationen, und Spekulationen haben vor Gericht nichts verloren“, sagte Tust. (dpa)

