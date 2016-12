Händlerin hält die Stellung in Lawalde Weil ab Montag viele Läden im Dorf geschlossen sind, erweitert Silvia Packebusch ihr Sortiment – von Paketshop bis Partyservice – nochmals.

Partyservice, Paketshop, Geschenke, Zeitungen und vieles mehr. Das Angebot von Silvia Packebusch ist breit gefächert. © Bernd Gärtner

Lawalde. Wenn man so will, ist das Bestell-Center von Silvia Packebusch ab Montag der erste Laden am Platz im Lawalder Dorfzentrum. Konsum, Blumenladen und Post sind dann geschlossen und Frau Packebusch ist allein auf weiter Flur. Ihr Geschäft betreibt die 59-Jährige zusammen mit Ehemann Klaus seit 1991. Angefangen haben beide mit dem Verkauf von Haushaltswaren und Werkzeugen. Später ist der kleine Laden gegenüber dem Lawalder Feuerwehrdepot in einen Quelle-Shop umgewandelt worden. „Nachdem in Bautzen der erste Baumarkt aufgemacht hatte, mussten wir uns etwas Neues überlegen“, sagt Frau Packebusch. Kunden konnten fortan ihre Bestellungen beim ehemaligen Versandhaus „Quelle“ direkt im Lawalder Laden aufgeben. Im Angebot waren aber nicht nur Modekataloge. Auch Zeitschriften oder Geschenkartikel hatten die Packebuschs in den Regalen stehen.

Das ist auch heute noch so. Verändert hat sich dennoch vieles: Vor etwa sechs Jahren ist der Quelle-Shop in „Bestell-Center“ umbenannt worden. Silvia Packebusch hat außerdem einen Paketshop in ihr Geschäft integriert, wo Pakete über das Logistikunternehmen „Hermes“ verschickt oder auch Lieferungen direkt im Laden abgeholt werden können. Den Wegfall der Lawalder Poststelle hofft Frau Packebusch, mit diesem Service auffangen zu können. „Mit Hermes können auch private Pakete verschickt werden. Das wissen viele nicht“, sagt die Händlerin. Oftmals sei das sogar billiger als mit der „gelben Post“, so Frau Packebusch, bei der seit Längerem auch Briefmarken zum Sortiment gehören. Bis jetzt aber nur Marken von „PostModern“. Ab Montag sollen dann auch Marken der Deutschen Post hinzukommen. Außerdem bietet die Händlerin ab Montag ein völlig neues Produkt an – frische Hühnereier. Geliefert werden die Eier vom Schönbacher Bauernhof Pietzschke, der bisher auch den Lawalder Konsum beliefert hatte. „Ich weiß, dass viele extra wegen der Eier in den Konsum gegangen sind“, sagt Silvia Packebusch. Nach der Schließung des Nahversorgers will die Händlerin damit eine weitere Lücke füllen.

Allein vom Paketshop kann die Familie aber nicht leben. Zum Glück haben die Packebuschs noch ein zweites Standbein – ihren Partyservice. Bereits seit 20 Jahren liefert das Ehepaar kalte und warme Speisen zu Feiern in Lawalde und Umgebung. Das sei zwar anstrengend, mache aber immer noch Spaß, so die Händlerin und Köchin in Personalunion. Der Service scheint gut anzukommen. „Zum 20. Jubiläum gab es eine große Resonanz“, freut sich Frau Packebusch. Wer dieser Tage in ihren Laden kommt, dem springt der Zuspruch förmlich ins Auge: Das Geschäft ist voll mit Geschenken und Blumen. „Kunden haben schon gefragt, ob ich einen Blumenladen aufmachen will“, erzählt die Händlerin.

So weit ausbauen will die Lawalderin ihr Angebot aber nicht. Auch, wenn sich viele Lawalder vielleicht genau das wünschen würden. „Sie bedauern die Schließungen. Einige haben sich schon bei mir verabschiedet, weil sie jetzt in Löbau einkaufen wollen“, sagt Frau Packebusch. Für die übrigen Lawalder hält sie die Stellung. Immerhin sei ihr Bestell-Center nicht nur ein Geschäft, sondern auch ein Treffpunkt, um sich auszutauschen, so die 59-Jährige.

