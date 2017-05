Häftling legt Feuer im Gefängnis Die Feuerwehr rückt aus, um einen brennenden Klumpen zu löschen. Damit wird in der JVA eine ungewöhnliche Serie fortgesetzt.

Alarm in der JVA Zeithain: Am Mittwoch legte ein Häftling in seiner Zelle ein Feuer, dass aufgrund der Kameraüberwachung des Geländes jedoch schnell entdeckt wurde. © Sebastian Schultz

Ein Brand hat in der JVA Zeithain am frühen Mittwochnachmittag für Aufregung gesorgt. Ein 27-jähriger Häftling hatte aus Stoffen und Toilettenpapier einen Klumpen geformt, angezündet und ins Fenster seiner Zelle gehängt, erklärte Anstaltsleiter Oliver Schmidt gegenüber der Sächsischen Zeitung. Das Feuer konnte aufgrund der Kameraüberwachung jedoch schnell entdeckt sowie Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert werden.

„Von einer Verschanzung kann aber keine Rede sein“, sagte Oliver Schmidt in Bezug auf die ersten Gerüchte. Stattdessen konnten die Vollzugsbediensteten den Haftraum ohne Hindernisse öffnen und die Situation unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde dabei nach ersten Erkenntnissen keiner. Die beteiligten Bediensteten sollen aufgrund der Rauchgasentwicklung jedoch noch einmal gesundheitlich durchgecheckt werden. Der Häftling kam zudem vorsorglich zur Überwachung ins Krankenhaus, so Oliver Schmidt. Warum der Mann aus Nordafrika das Feuer legte, dazu gibt es zurzeit nur Vermutungen. „Er wollte wohl seinen Kopf durchsetzen. Ich konnte aber noch nicht mit ihm sprechen“, sagte der Anstaltsleiter.

Die Zelle, in der der 27-Jährige allein untergebracht war, sei mindestens für zwei, drei Tage nicht nutzbar. Wie schnell sie wieder besetzt werden kann und wie hoch der Schaden ist, konnte Oliver Schmidt am Mittwoch noch nicht sagen.

Der neuerliche Brand sei der erste Fall dieser Art in diesem Jahr. Mit Blick auf das vergangene Jahr findet damit jedoch eine sachsenweit einzigartige Serie ihre Fortsetzung.

Sechs Brände in 15 Monaten

Denn laut Statistik des Justizministeriums sind die Gefangenen im Freistaat zwar nicht unbedingt als Feuerteufel bekannt: Im Jahr 2012 wurden in ganz Sachsen drei Fälle von Brandstiftung im Gefängnis gezählt, 2013 waren es zwei Fälle und 2014 nur einer. Während es 2015 kein einziges Feuer gab, brannte es allerdings 2016 gleich fünf Mal – und immer in der JVA Zeithain. Am 12. Februar, am 1. Juni, am 31. Juli und am 8. August hatten Zeithainer Häftlinge teils aufgrund psychischer Probleme, teils aus Protest in ihrer Zelle Feuer gelegt und dabei meist ihr eigenes Bettzeug angezündet. Und auch beim letzten Fall am 29. Dezember 2016 schloss die Anstaltsleitung einen technischen Defekt aus. Keiner der Fälle hatte erhebliche Verletzungen zur Folge – und das sei von den Gefangenen auch nicht gewollt, hieß es damals vom Justizministerium. Nur in seltenen Fällen spielten die Gefangenen mit Suizid- oder Ausbruchsgedanken. Vielmehr würden sie bei solchen Aktionen die Gefahren einer Rauchgasvergiftung oft unterschätzen. Und auch die Konsequenzen.

Die Brandstiftung werde nämlich in jedem Fall strafrechtlich verfolgt. Zudem könnten zusätzliche Sicherungsmaßnahmen, zum Beispiel das Verbot spezieller Gegenstände im Haftraum, die konsequente Überwachung oder auch die Isolation der Brandstifter angeordnet werden. Weiterhin kann innerhalb des Gefängnisses ein Disziplinarverfahren gegen die Brandstifter durchgeführt werden, und es kommt auch eine Verlegung in eine andere Anstalt in Betracht, die zur sichereren Unterbringung besser geeignet ist, erklärte der Ministeriumssprecher.

zur Startseite