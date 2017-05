Häfner wird neuer OLG-Präsident In einer Mail an die Mitarbeiter gibt der Präsident des Landgerichts Dresden seine Beförderung bekannt.

HäfnerFoto: dpa © zb

Gilbert Häfner wird neuer Präsident des Oberlandesgerichts Dresden. Der 62-Jährige wird Nachfolger von Ulrich Hagenloch, der zum 1. Dezember in den Ruhestand geht. In einer E-Mail informierte Häfner die Mitarbeiter des Landgerichts am Mittwoch darüber, dass Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) die Entscheidung getroffen und der Präsidialrat zugestimmt habe.

Häfner kommt ursprünglich aus der baden-württembergischen Justiz. Anfang der 1990er-Jahre wechselte er nach Sachsen. Er war Zivilrichter sowie Abteilungsleiter im Justizministerium. Im Januar 2012 hat er die Leitung des Landgerichts Dresden übernommen. Dem MDR-Publikum ist Häfner als Ratgeber für Verbraucherfragen bekannt. Seit 15 Jahren tritt er in der TV-Sendung „MDR um vier“ als Rechtsexperte auf.

Häfner bat die Mitarbeiter um Verständnis, dass er sich bisher nicht zu dem geplanten Wechsel äußern konnte – „auch wenn die Gerüchteküche schon seit geraumer Zeit brodelt“. Die Entscheidung, sich als OLG-Präsident zu bewerben, sei ihm wegen der engagierten Mitarbeiter nicht leicht gefallen. Das Oberlandesgericht Dresden ist auf Landesebene das höchste Gericht in Zivil-, Straf- und Familiensachen. Zu seinem Bezirk gehören die fünf Landgerichte Dresden, Leipzig, Chemnitz, Zwickau und Görlitz sowie 25 Amtsgerichte.

Konkurrentenklagen um die Präsidentenstelle am OLG wird es nicht geben. Ob die Nachfolge am Landgericht Dresden ebenfalls ohne langwierige Prozesse geregelt werden kann, ist fraglich. In Justizkreisen heißt es, das Ministerium rechnet mit mehr als einer Bewerbung.

