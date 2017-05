Hacker-Attacke trifft viele Bahnhöfe

Eine elektronische Anzeigentafel der Bahn im Hauptbahnhof Leipzig zeigt am Samstag lediglich den Schriftzug „Bitte Lautsprecherdurchsagen beachten“. © dpa

„Bitte Aushangfahrplan beachten“ hieß es am Wochenende auf den Anzeigetafeln von Bahnhöfen in Sachsen. Betroffen waren unter anderem Stationen in Chemnitz, Leipzig und Ostsachsen. Wie viele andere Standorte der Deutschen Bahn waren auch sie von einer weltweiten Hacker-Attacke betroffen.

Die Service- und Überwachungstechnik sei beeinträchtigt gewesen, der Zugverkehr sei von dem Cyber-Angriff jedoch nicht berührt gewesen, teilte die Deutsche Bahn mit. Auch sicherheitsrelevante Systeme seien nicht betroffen gewesen. Neben den Anzeigen hätten auch Ticketautomaten nicht funktioniert.

Nach Angaben der Bahn wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die Störung zu beheben. Es könne auf unbestimmte Zeit zu Beeinträchtigungen kommen. Das System müsse in jedem einzelnen Bahnhof vor Ort repariert werden. Wie viele Info-Schirme und Automaten noch am Sonntag lahmgelegt waren, konnte ein Bahnsprecher nicht sagen. Die Technik werde nicht zentral gesteuert.

Die Bahn bat Reisende, sich vor Fahrtantritt im Internet über Abfahrtzeiten und -gleise zu informieren. Die Internetseite bahn.de sowie die „Navigator-App“ für Smartphones funktionierten ohne Einschränkung. Auf den Bahnhöfen seien die Reisezentren und Informationsschalter geöffnet.

Um sich in Zukunft möglichst gut vor solchen Angriffen zu schützen, werde sich eine Task Force mit diesen Fragen auseinandersetzen, teilte die Bahn weiter mit.

Seit Freitag waren weltweit Zehntausende Computer von einer großangelegten Attacke mit sogenannten Erpressungstrojanern betroffen. Die Schadsoftware verschlüsselt die Rechner und fordert Lösegeld, um sie wieder freizugeben. (dpa)

