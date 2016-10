Gute Nachricht von Tim aus Weixdorf Die Stammzellen-Infusion hat das Baby offenbar gut überstanden. Dann half auch noch ein Dynamo-Spieler.

zurück Bild 1 von 2 weiter Tim und Christina Marquardt sind nach der OP glücklich. © privat Tim und Christina Marquardt sind nach der OP glücklich.

Dynamo-Star Andreas „Lumpi“ Lambertz half den beiden.

Auf in den Operationssaal. Ich freue mich drauf, egal wie stark die Schmerzen sein sollten, dass sind die wert. – Das waren die letzten beiden Sätze, die Christina Marquardt kurz vor dem großen Ereignis auf Facebook schrieb. Ihr wurden bei dem Eingriff in der Berliner Charitè Stammzellen entnommen und mit einer Fusion auf Tim übertragen. Das neun Monate alte Baby hatte zu der Zeit keine Abwehrkräfte. Mit den neuen Zellen musste sich sein Immunsystem erst wieder regenerieren.

Bei Tim war im Frühjahr Blutkrebs diagnostiziert worden. Daraufhin hatte eine fieberhafte Suche nach einem Spender begonnen. Schließlich entdeckten die Ärzte, dass seine Mutter als Spender geeignet ist, eine sehr ungewöhnliche Konstellation.

Sechs Monate Therapie

Offenbar ist die Übertragung der Stammzellen gut verlaufen. „Er hat jetzt alles recht gut überstanden und jetzt werden die Zellen ihren Weg finden müssen, um dann ihre Arbeit richtig und ordentlich aufzunehmen“, sagt Christina Marquardt. Auch sie selber hat die OP gut überstanden. „5 vor 12 Uhr habe ich im Aufwachraum meine Augen geöffnet. Irgendwie sinnbildlich“, sagt sie im Hinblick auf die akute Hilfe, die Tim brauchte. „Fast sechs Monate Therapie liegen jetzt hinter uns und das war so wichtig. Tim soll sich jetzt schön ausruhen und erholen.“ Das gelingt immer besser. Schon einen Tag nach der OP kann sie sagen: „Tim geht es sehr gut. Möchte gut beschäftigt sein, aber dass ist auch normal, wenn er 24 Stunden in einem sehr kleinen Raum ist. Bis jetzt sind die Ärzte zufrieden und die Werte recht stabil. Ab und an eine notwendige Transfusion, aber das ist normal.“

Dann kommt auch noch unverhoffte Hilfe. Andreas „Lumpi“ Lambertz, Mittelfeldspieler bei Dynamo Dresden, versteigert seine Fußballschuhe. Der Erlös soll Tim und seiner Familie zugute kommen. Für knapp 220 Euro wechseln die Schuhe schließlich den Besitzer. „Danke für die tolle Unterstützung. Das gerade Lumpi seine Schuhe versteigert, ist für mich persönlich sehr emotional. Der Vater meines großen Sohnes war ein großer Fan von ihm, bereits im Verein davor“, sagt Christina Marquardt. Und auch Tim geht es den Umständen entsprechend gut. „Er bekommt jetzt Medikamente gegen die Schmerzen, welche durch die fehlenden Stammzellen entstehen. Er schläft viel und wir hoffen, dass er dadurch weniger mitbekommt und sich etwas erholen kann.“ Inzwischen ist auch Tag zehn nach der Operation geschafft.“ Etwas mehr Gewicht bringt unser Sonnenschein auf die Waage und ist auch gewachsen. Ihm geht’s gut und die Ärzte sind weiter zufrieden. Er kämpft mit etwas Übelkeit, aber das gehört dazu. Er schläft sehr viel. Gern darf er die ganze Therapie verschlafen und von all dem nichts mitbekommen. Wir warten auf unsere Freunde die Leukos, sind aber mega entspannt mit einem tollen Team hinter uns.“

Jetzt wird die Behandlung von Tim noch anderthalb bis zwei Jahre dauern. Vermutlich wird noch eine zweite Stammzellenspende notwendig. Christina Marquardt hatte Tim am 6. Februar zur Welt gebracht. Zunächst war auch alles, wie es sein sollte. Außer einer diagnostizierten Neugeborenengelbsucht war das Kind rundum gesund. Bei der Routineuntersuchung U4 stellte der Kinderarzt fest, dass Tims Milz vergrößert ist. Wenig später war die Diagnose klar: Leukämie.

www.leetchi.com/c/soziales-gemeinsam-fuer-tim

zur Startseite