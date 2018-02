Gut 100 Millionen für Erhalt von Staatsstraßen

Solange die Finanzierungen bewußt undurchsichtig und nichtöffentlich gehalten werden, also hochgradig undemokratisch, solange nützen solche Meldungen de facto nichts. Niemand draußen kann sagen, um was und woher es sich handelt. Sehr fraglich und unklar sind die EIGENMittel des Landes. Was beim Straßenbau meist vorliegt, ist ein Durchreichen von (zweckgebundenen) Bundesgeldern und EU-Strukturfonds-Mitteln - bei gleichzeitig vernachlässigbar geringem Eigengeld des Freistaates. Zum Beispiel wurden/werden fast 140 Mill. Euro der wertvollen EFRE-Entwicklungsgelder der EU für auch den ländlichen Raum allein in der "Ostumfahrung Dresden" verballert, insgesamt Milliarden in Ähnlichem. Damit gabs zwar schöne Pisten, aber eine weitere und eigentliche Entwicklung gerade in den ländl. Räumen fand nicht statt. Die Resultate haben wir nun, es ist auch mittelfristig nichts mehr zu ändern. 14 Mio. jetzt mehr im Topf, das ist ein Km Staatsstraße im Nirgendwo. Pumukl macht als Letzter das Licht aus.