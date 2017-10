Grundstücksgeschenke aus Amerika Gleich mehrere Eigentümer wollen ihr Land der Stadt Sebnitz überlassen. Als Bedingung muss sie Geld in die USA überweisen.

© Steffen Unger

Böswillig betrachtet mag die Sache an dubiose E-Mails erinnern: Hier wartet ganz viel Geld auf dich, aber bevor du es bekommst, musst du erst einmal eine kleine Summe überweisen, die für angebliche Gebühren oder Provisionen fällig wird. Kriminologen bezeichnen diese bekannte Masche als Vorschussbetrug. Damit hat das Angebot, das die Stadt Sebnitz kürzlich bekam, allerdings nicht das geringste zu tun.

Im Sebnitzer Rathaus sprachen Anfang September zwei Mitglieder einer Erbengemeinschaft vor. Sie wollen der Stadt mehrere Grundstücke im Ortsteil Hertigswalde überlassen. Dazu gehören unter anderem eine rund 6 700 Quadratmeter große Grünfläche am Ende des Fichtenwegs sowie weite Teile dieses öffentlichen Weges selbst.

Die Grundstücke gehören einer zehnköpfigen Erbengemeinschaft. Diese habe aber nur Kosten durch den Grundbesitz und keinerlei Nutzen, erklärten die Vertreter. Deshalb wolle man das Land gern der Kommune schenken. Mit dem Angebot ist allerdings eine kleine Hürde verbunden. Sieben der zehn Eigentümer leben in den USA. Damit die Schenkung rechtlich einwandfrei über die Bühne geht, müssen die Urkunden aus dem Ausland amtlich beglaubigt werden, mittels einer Apostille. Ein solches Dokument kostet 289 Euro, insgesamt rechnet die Stadt mit 2 500 Euro für die Papiere. Hinzu kommen rund 1 500 Euro für Notar und Grundbuchamt. Der Stadtrat hat sich ungeachtet dieser Kosten dafür ausgesprochen, die Schenkung anzunehmen.

Eine andere Erbengemeinschaft hat der Kommune über 11 000 Quadratmeter Grün- und Gartenland am Hang unterhalb des Kindererholungszentrums Kiez vermacht sowie eine Wiese an der Tannertstraße. Gemessen am Bodenrichtwert ist dieses Land fast 28 000 Euro wert, durch Gartenpacht sind Einnahmen zu erwarten. Eine dritte Schenkung betrifft ein Grundstück am Abzweig nach Ottendorf. Die Eigentümer geben den früheren Lagerplatz aus Altersgründen ab.

