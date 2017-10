Grüne fordern Unterbringungskonzept

Die Grünen im Landtag kritisieren die Umverteilungspraxis von Asylbewerbern in Sachsen. Innenminister Markus Ulbig (CDU) soll den Landkreisen und kreisfreien Städten konkrete Vorgaben zur Unterbringung und notwendigen Umverteilung von Flüchtlingen machen. „Rigorose Umverteilungen von Asylsuchenden schaden der Integration und missachten das Engagement von Unterstützern“, sagt Petra Zais, die asylpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion.

Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mussten Asylbewerber mit ihren Familien kurzfristig auf Anweisung des Landratsamtes umziehen. Der Kreistag hatte beschlossen, Verträge mit privaten Vermietern nicht zu verlängern. Stattdessen sollen die Menschen in Wohnungen der landkreiseigenen Immobilienfirma ziehen – sie bietet den günstigsten Tagessatz. In einigen Fällen wurden die Familien in andere Städte umgesiedelt. „Wenn Kinder zu den Betroffenen gehören, sind Umzüge mit notwendigem Kita- oder Schulwechsel für den Spracherwerb und die Integration besonders kontraproduktiv“, so Zais.

Die Grünen-Abgeordnete will eine Weiterentwicklung des Unterbringungs- und Kommunikationskonzepts von 2014. Das sei dringend nötig. Die Unterbringung in ALG-II-tauglichen Wohnungen sollte die Regel sein, um Umzüge zu vermeiden, fordert Zais. Außerdem müssten die Betroffenen frühzeitig informiert und die Unterstützer einbezogen werden. (SZ/sca)

zur Startseite