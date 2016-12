Großstädte ziehen an

Sachsens Bevölkerung lebt großteils in Großstädten und deren Umland. Fast 56 Prozent der Einwohner des Landes wohnen in den Regionen Dresden, Leizpig und Chemnitz-Zwickau. Die Daten gehen aus dem Landesentwicklungsbericht 2015 vor, den Innenminister Markus Ulbig (CDU) am Mittwoch präsentierte.

Knapp die Hälfte der Sachsen leben demnach auf dem Land. Für die Politik ergeben sich aus diesen Gegensätzen Herausforderungen. Für Großstädte hat das Land unlängst die Förderung des sozialen Wohnungsbaus beschlossen. Hilfe gab es auch für ländliche Regionen. Vor allem für technische Infrastruktur wurden in den vergangenen Jahren fast 7 000 Projekte gefördert.

Der Bericht informiert unter anderem auch über Wirtschaft, Verkehr und Demografie. Sachsen hat bundesweit die zweitälteste Bevölkerung (Ende 2014 im Schnitt 46,7 Jahre). Seit 2012 wandern mehr Menschen aus Deutschland zu als ab, dennoch sinkt die Einwohnerzahl leicht. (SZ/ale)

