Großenhain schickt falschen Stein zurück Zum Tag der Sachsen verborgen die Lampertswalder einen Viertelmeilenstein – mit Folgen.

In der Steinmetzwerkstatt Paul Witschel: Andreas Witschel zeigt die Viertelmeilensäule, die bei ihm seit dem Tag der Sachsen zwischengelagert ist. © Kristin Richter

Lampertswalde und seine Steine. Das ist eine schier endlose Geschichte von umgesetzten, wiederentdeckten und verschwunden Sandsteinen. Die jüngste Episode begann im August dieses Jahres, als Bürgermeister Wolfgang Hoffmann dem SZ-Fotografen stolz die Viertelmeilensäulen vom Mühlbacher Kreisel präsentierte, die sicherheitshalber an einem geheimen Ort aufbewahrt und nun erstmals gezeigt wurde.

Man wollte danach entscheiden, ob das historische Kleinod sächsischer Geschichte aufgearbeitet oder aber – und das war wegen des Zustandes wahrscheinlicher – als Vorlage für eine Kopie herhalten sollte, bevor man sie wieder aufgestellt hätte.

Dumm nur, dass die Viertelmeilensäule gar nicht die Viertelmeilensäule war, sondern eine Wegweisersäule aus der Nähe von Skäßchen. Und irgendwie habe er an diesem Tag schon „so ein komisches Gefühl gehabt“, sagte Bürgermeister Wolfgang Hoffmann am Dienstagabend seinen Gemeinderäten. Schließlich sei er diesem Gefühl nachgegangen und siehe da, ein Anruf im Großenhainer Museum Alte Lateinschule genügte zur Erhellung.

Das Stück geriet ins Vergessen

Ja, man habe einen falschen Stein zurückgegeben. Die Viertelmeilensäulen sei wohl immer noch in Großenhain, hieß es da etwa kleinlaut. Besser gesagt war der fragliche Stein eingelagert bei Steinmetz Andreas Witschel. Der zeigte gestern prompt die echte Sandsäule und wartet schon seit Langem, wie die Gemeinde Lampertswalde weiter damit verfährt. Und wie kam das Relikt Zürner´scher Landvermessung nun überhaupt nach Großenhain?

Wolfgang Hoffmann ist es wieder eingefallen. Anfang 2014 überließ die Gemeinde das Zeitzeugnis, das in Quersa ruhte, den Großenhainern für ihre Ausstellung anlässlich des Tages der Sachsen. Danach wurde der Stein offensichtlich vergessen und erst einmal eingelagert. Später wurde er vermeintlich zurückgeschickt – nur es war der Falsche. Nun ist er wiedergefunden und soll kopiert werden. Dass er danach am Mühlbacher Kreisel aufgestellt wird, will etlichen Gemeinderäten nicht so recht behagen und auch Wolfgang Hoffmann hat so seine Bedenken, ob er da „lange stehen würde“. Ausborgen will Hoffmann das gute Stück nun jedenfalls nicht mehr.

Der Viertelmeilenstein ist nämlich noch älter als die Wegweisersäule, stammt aus der Zeit August des Starken, als der Kurfürst den Skassaer Pfarrer und Kartograph Adam Friedrich Zürner (1679-1742) damit beauftragte, Sachsen zu vermessen. Zürner errichtete entlang der Poststraßen ein Netz aus Postmeilensäulen, zu dem auch zahlreiche Halb- und Viertelmeilensteine gehörten. Der Lampertswalder Viertelmeilenstein stand einmal an der Mühlbacher Kreuzung, dem jetzigen Kreisverkehr.

Gutgegangen ist es dem steinernen Zeitzeugen seither nicht. In den 1970er Jahren wurde er zugeschüttet. Er wurde sogar zum Verfüllen einer ausgedienten Kläranlage verwendet und stand zuletzt an der Futtertraufe auf einem Hof. „Man kann ihn wohl nicht mehr sanieren“, so der Lampertswalder Bürgermeister Wolfgang Hoffmann. Im Gemeindegebiet gab und gibt es mehrere Wegsteine. Sie werden auch im Buch „Großenhainer Pflege“ der Reihe „Landschaften in Deutschland – Werte der deutschen Heimat“ erwähnt. Dort wird die Niegerodaer Säule sogar auf der Buchrückseite abgebildet.

Wegweisersäule weggeschmissen

Eine der Wegweisersäulen war schon einmal gestohlen worden. Sie stand ursprünglich zwischen Brockwitz und Krauschütz, am nördlichen Waldrand des Raschützwaldes. Vermutlich zur Weihnachtszeit 2013 entwendeten Unbekannte die Wegeweisersäule, die aus dem Jahr 1845 stammt. Diese Jahreszahl ist noch relativ gut zu lesen, wie auch die Ortsnamen Weißig und Brockwitz.

Die Suche blieb zunächst erfolglos. Knapp drei Jahre später, im Herbst 2016, fand ein älteres Ehepaar die vermisste Wegweisersäule beim Spaziergehen. Nur wenige Kilometer vom Standort entfernt. Die Diebe hatten den Stein in das kleine Wäldchen an der Fasanerie Schönfeld, nahe der Autobahn, geworfen. Ob er den Dieben zu schwer geworden war oder sie es sich einfach anders überlegt hatten – darüber ließ sich im Nachhinein nur spekulieren. Noch einmal soll das jedenfalls nicht passieren, sind sich alle einig.

