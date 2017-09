Großenhain mit super Baustellentipps für Autofahrer Obwohl es ein gutes Baustellenprogramm vom Land gibt, tragen sich andere Städte des Kreises nicht ein.

Die Röderstädter können ein Lied davon singen. In den vergangenen Monaten mussten sie gleich mit mehreren Straßenbaustellen und somit auch Umleitungsstrecken kämpfen. Eine nervige Angelegenheit besonders für all jene Autofahrer, die nicht unbedingt täglich nach Großenhain unterwegs sind und deshalb erst in der Stadt selbst davon erfahren, dass es vielleicht angesichts einer Umleitung ein wenig länger dauern kann. Ganz zu schweigen von so manchem Lkw-Fahrer, der sich – wie erst kürzlich auf der Schlossstraße geschehen – mit seinem ausladenden Fahrzeug völlig vertan hatte und schließlich weder vor noch zurück rangieren konnte.

Allerdings: Derlei Überraschungen sind längst nicht mehr notwendig. Das Land Sachsen bietet zur Vorinformation ein richtig gutes Programm an (siehe Link am Textende), womit sich jeder vorher mittels wenigen Klicks und Scrolls informieren kann. Matthias Regler betreut das Baustelleninformationssystem für ganz Sachsen. „Mit der Einführung des Systems wurden zwei wesentliche Ziele verfolgt. Zum einen die Information der Öffentlichkeit über aktuelle Baumaßnahmen und zum anderen die Unterstützung der Behörden bei ihrer täglichen Arbeit.“ In den Gesprächen mit den Verkehrsbehörden in den Kreisen, so Regler, zur Nutzung des Systems wird insbesondere der zweite Aspekt thematisiert. Die Baustellen sind nämlich in Karten eingestellt, ähnlich einem Navigationssystem. Auch Daten sind hinterlegt. Damit können sich Bauämter und Verkehrsbehörden untereinander abstimmen. Entscheidend ist allerdings, dass die jeweiligen Verkehrsbehörden vom Landkreis, den Städten oder Gemeinden auch eintragen, wo sie was sperren, weil gebaut wird, und wo eine Umleitung sinnvoll ist.

Ein System, welches sich Großenhain bereits seit Oktober 2014 zunutze macht. Vor allem Berufskraftfahrer, so Rathaussprecherin Diana Schulze, machten davon Gebrauch. „Ziel ist es, die Verkehrsteilnehmer über aktuelle, im Stadtgebiet befindliche Straßensperrungen sowie mögliche Umleitungsstrecken zu informieren. Ebenso dient es zur Abstimmung der örtlichen Verkehrsbehörden untereinander, damit zum Beispiel eine Umleitungsstrecke nicht über eine bestehende Vollsperrung geführt wird“, erklärt Diana Schulze. Taggenau würden Baumaßnahmen wie halbseitige Straßensperrungen oder Vollsperrungen von Straßenzügen angezeigt. Ebenso gut ablesbar Veranstaltungen, die länger als drei Kalendertage – bei Vollsperrung ab dem ersten Kalendertag – bestehen, Lediglich Arbeiten, die im Gehwegbereich stattfinden, würden nicht extra ausgewiesen.

Der Aufwand, diese Eintragungen vorzunehmen, sei gering. „Der Mehraufwand liegt bei circa drei bis fünf Minuten, je nach Umfang der Baumaßnahme. Die Stadtverwaltung Großenhain ist darum bemüht, dass geplante Vollsperrungen mindestens drei bis sieben Tage vorher eingetragen werden“, erklärt Diana Schulze.

Ebenso vorbildlich im Eintragen sind die Städte Coswig und auch Meißen. Taggenau finden sich auch hier in der Karte deren Baustellen und Sperrzeiten. Die einzelnen Karten dazu können auch auf der Coswiger Stadtseite im Internet abgerufen werden. Und, wer es ganz ausführlich will, kann sich sogar kalenderwochenweise die Baustellen als Übersicht ausdrucken.

Ganz anders in Radebeul. Hier wird besonders gebaut und umgeleitet – doch im Baustelleninformationssystem findet sich nichts dazu. Auch Riesa und Radeburg interessiert das Thema offensichtlich wenig oder gar nicht. Radebeuls Sachgebietsleiter für Verkehr, Ingolf Zill, verspricht Besserung: „Ein junger Mitarbeiter wird künftig die Eintragungen vornehmen.“

Das Baustelleninformationssystem ist ein Angebot des Sächsischen Ministeriums für Arbeit und Wirtschaft. Die landeseigene LISt GmbH betreut das System stets aktuell. Matthias Regler: „Angeschlossen sind das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, die Landkreise, die kreisfreien Städte und die Großen Kreisstädte. Die örtlichen Verkehrsbehörden in den Gemeinden bekommen einen Zugang, wenn sie diesen wünschen.“ Das System zu nutzen, ist für alle Verkehrsbehörden kostenfrei. Der Freistaat Sachsen hat das System gekauft und übernimmt die Kosten für den Betrieb.

Für die Zukunft ist die Versorgung von Navigationsgeräten im Fahrzeug mit den Baustellendaten vorgesehen. Derzeit gibt es noch keine automatische Übertragung, sagt Regler.

Allerdings nutzen pfiffige Brummifahrer beispielsweise die Informationen vom sächsischen Innenministerium über Baustellen, die zu den Navis übertragbar sind. Aber auch der Klick auf die Karten vom Baustelleninformationssystem hilft offenbar schon vielen Kraftfahrern. Die Zahlen schwanken, aber sechsstellig sind die Zugriffe darauf täglich.

