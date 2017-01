Große Hilfsbereitschaft für Amalia 365 Sachsen ließen sich in Radeberg als Knochenmarkspender registrieren.

Mitglieder der Radeberger Stadtfeuerwehr haben sich am Sonnabend im Radeberger Bürgerhaus typisieren lassen. © Bernd Goldammer

Die dreieinhalbjährige Amalia fühlte sich oft müde. „Auch ihre Gesichtsfarbe machte uns große Sorgen“, erzählt Vater Christian Müschke von den Anfängen der Krankheit. Dann kam die Diagnose Leukämie. „Das traf sie und alle, die das Kind lieben, sehr hart.“ Urplötzlich musste die Kleine ebenso stark sein, wie ihre Eltern und Großeltern.

Im Moment befindet sie sich im Krankenhaus. Ihre Therapie hat begonnen. Ungefähr zwei Jahre wird sie dauern. Nach jetzigem Faktenstand wird die kleine Amalia wohl keine Knochenmarkspende mehr brauchen. „Dieser bittere Kelch ist an uns vorüber gegangen. „Doch das Überleben vieler Menschen hängt immer noch von Knochenmarkspenden ab. „Wir wollten etwas für sie tun, deshalb auch die Aktion im Radeberger Bürgerhaus“, macht Amalias Vater Christian Müschke deutlich.

Der Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden (VKS) hat die Regie für das Anliegen übernommen. Alle wollten ihr Bestes geben. Deshalb waren die Organisatoren der Typisierung am Sonnabend schon früh auf den Beinen. Tee und Kaffee wird gekocht, Brötchen geschmiert und Getränke werden herangeschafft. Carmen Böttger, die Oma der kleinen Amalia, hatte Bäcker und Fleischer der Region um Spenden gebeten und die haben dafür zahlreiche Erzeugnisse bereitgestellt.

Menschenstrom ebbt nicht ab

Die Helfer wollten den Besuchern eine wohlige Atmosphäre schaffen. An langen Tischen sitzen viele Helfer des VKS. Alle Unterlagen liegen bereit, als sich die Türen des Bürgerhauses öffnen. Ein Menschenstrom setzt ein, der bis in den späten Nachmittag hinein nicht mehr abebbte. Die Teilnehmer werden empfangen und an freie Plätze geleitet.

Zuerst werden die Formalitäten geklärt. Dann bekommen sie Wattestäbchen gereicht, die sie in der Mundschleimhaut eine Zeit lang reiben. Zu den ersten Teilnehmern gehören die Mitglieder der Radeberger Feuerwehr. Wehrleiter Frank Höhme ist dabei. „Viele von unseren Kameraden haben sich bereits typisieren lassen“, so Feuerwehrchef Frank Höhme. Helfen ist die wichtigste Grundmotivation der Radeberger Feuerwehrmitglieder, heben die Teilnehmer hervor. Egal, wem auf dieser Welt damit einmal geholfen werden kann. Jede Spende ist ein Zeichen für Alltags-Humanismus. „Und wir sind gerne mit dabei. Denn dieser Gedanke ist Teil unseres Radeberger „Wir- Gefühles“ macht Frank Höhme klar.

Rückhalt vom Landesvater

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) ist von der Arbeit des VKS begeistert. Im VKS Vereinsheft macht er sich für das Anliegen stark, den Blutkrebs gemeinsam zu besiegen. Es gehe darum, möglichst viele Betroffene zu retten. „Dafür sage ich von Herzen: Danke!“, so der sächsische Regierungschef. „Stammzellen spenden kann jede gesunde Person, die mindestens 18 Jahre alt ist. Die Spender sollten nicht über 55 Jahre alt sein. Wer an Stoffwechselstörungen erkrankt ist oder unter Herz- und Kreislauferkrankungen leidet, kommt als Spender leider ebenso wenig infrage wie Menschen, bei denen Erkrankungen des Nervensystems oder chronische Infektionen vorliegen. Es gelten nahezu die selben Bedingungen wie für die herkömmliche Blutspende.

Stammzellenspender zu werden, ist sehr leicht. Es geht sogar von Zuhause aus. „Das erforderliche Entnahmeset kann per Telefon oder Internet angefordert werden. Es wird den Teilnehmern umgehend zugeschickt“, macht VKS-Pressesprecherin Maria Freystein klar.

An diesem Tag zeigt sich sächsische Hilfsbereitschaft. Aus Arnsdorf ist Nicole Schmolling ins Bürgerhaus gekommen. „Ich bin Mutter von zwei Kindern und freue mich, wenn ich helfen kann“, macht sie klar. Aus Heidenau ist der 32-jährige Ricardo Wojack angereist. Für ihn ist das selbstverständlich. Auch ältere Menschen sind ins Bürgerhaus gekommen. Sie werfen eine Spende in die bereitgestellte Box ein. Die wird dringend gebraucht....

