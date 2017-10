Großbrand in Sebnitz Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Sebnitz sorgte in der Nacht zum Mittwoch für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

60 Feuerwehrleute rückten zur Brandbekämpfung nach Sebnitz aus. © Marko Förster

Großbrand am Mittwochmorgen in Sebnitz. Kurz vor 1:00 Uhr wurde der Dachstuhlbrand eines in Sanierung befindlichen Mehrfamilienhauses an der Schandauer Straße gemeldet. Daraufhin rückten rund 60 Feuerwehrleute aus Sebnitz und Umgebung an.

Das Nachbarhaus wurde vorsorglich evakuiert. In dem Brandhaus selbst waren nach ersten Erkenntnissen keine Personen. Die Feuerwehr bekämpfte den Brandherd von mehreren Seiten. Schwierigkeiten bereitete das Dach selbst, welches erst aufwendig geöffnet werden musste, um an das Feuer und die Glutnester zu kommen. Das hat einige Zeit in Anspruch genommen.

Der Einsatz zog sich bis in die frühen Morgenstunden. Gelöscht wurde sowohl von außen und von innen. Die Schandauer Straße war durch die Löscharbeiten komplett gesperrt. Warum das Feuer ausbrach, ist bisher noch unklar. Brandermittler der Polizei nahmen nach der erfolgreichen Brandbekämpfung ihre Arbeit aufnehmen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr wurde durch den Brand niemand verletzt. (mf)

