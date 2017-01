Grippetote in Sachsen Im Freistaat gibt es bereits zwei Grippetote und einen weiteren Verdachtsfall. Unter den Opfern ist eine 87-jährige Frau, die nicht geimpft war.

Die Ärzte raten dringend zur Grippe-Impfung. © dpa

In Sachsen gibt es die ersten Todesfälle der aktuellen Grippesaison. In der ersten Januarwoche starben nach Angaben des Gesundheits-

ministeriums vom Mittwoch ein 86 Jahre alter Mann in Dresden und eine 87-Jährige im Landkreis Görlitz im Krankenhaus nachweislich an Influenza. Die Frau war nicht geimpft, bei dem Mann ist nicht bekannt, ob er sich geschützt hatte.

Auch in einem dritten Todesfall im Landkreis Bautzen geht das Ministerium von einem Zusammenhang mit einer Grippeerkrankung aus. „Es ist aber noch nicht offiziell bestätigt“, sagte eine Sprecherin.

In der im Oktober 2016 begonnenen Grippesaison gibt es landesweit bisher 693 Influenza-Nachweise, allein seit vergangenem Donnerstag kamen 260 dazu. Im Winter 2015/2016 gab es eine schwere Grippewelle, wobei landesweit mehr als 13 000 Menschen erkrankten und 15 starben. 2014 waren es nur 443 Erkrankte. Die Zahl der Norovirus-Fälle lag 2015 bei 2003, im Jahr zuvor wurden 2 612 Erkrankungen nachgewiesen. (dpa)

