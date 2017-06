Grenzkontrollen sind zurück Anlass ist der G 20-Gipfel Anfang Juli. An der A4 bei Ludwigsdorf gab es Verkehrsbehinderungen.

Am Grenzübergang Ludwigsdorf kontrollierten am Sonnabend Bundespolizisten Reisende, die aus Polen in Richtung Deutschland unterwegs waren. Unterstützt wurden die deutschen Kollegen von der polnischen Straz Graniczna. © dpa

Anlässlich des bevorstehenden G 20-Gipfels in Hamburg hat die Bundespolizei an der Autobahn 4 wieder Grenzkontrollen eingeführt. Man werde sichtbar präsent sein, sagte ein Sprecher. Grenzkontrollen sollen im gesamten sächsischen Grenzgebiet zur Polnischen und Tschechischen Republik, lageabhängig zum Einsatz kommen. Das gilt auch für den grenzüberschreitenden Bahnverkehr.

Bei Ludwigsdorf wird der Einreiseverkehr nach Deutschland seit Sonnabend kontrolliert, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Kontrollen an den deutschen Schengen-Binnengrenzen waren von Bundesinnenminister Thomas des Maizière angeordnet worden .Am 7./8. Juli findet das Gipfeltreffen statt, bis zum 11. Juli sollen Kontrollen für mehr Sicherheit sorgen. Vor allem soll verhindert werden, dass potenzielle Gewalttäter in das Bundesgebiet einreisen. Die Bundespolizei wird dabei vom Zoll sowie dem polnischen Grenzschutz und der tschechischen Polizei unterstützt.

Reisende werden darauf hingewiesen, beim Überschreiten der Grenze Pass oder Personalausweis mitzuführen. (SZ)

